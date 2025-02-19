https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000306379.html

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях - РИА Новости, 19.02.2025

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях

Молдавия продолжает деструктивные действия в отношении экономки Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:10:00+03:00

2025-02-19T15:10:00+03:00

2025-02-19T15:10:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Молдавия продолжает деструктивные действия в отношении экономки Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я еще раз хочу указать на деструктивное действия власти Молдовы в отношении Приднестровья. Это касается незаконности взимания таможенных пошлин с наших экономических субъектов. И в результате данных незаконных действий ущерб нанесен по докладу председателя государственного таможенного комитета более 13 миллионов долларов. Все это деньги из карманов наших граждан", - сказал Красносельский в ходе заседания коллегии государственного таможенного комитета ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что власти Молдавии обкладывая пошлинами юридические лица, думают, что делают плохо бизнесу, но на самом деле наносят ущерб жителям Приднестровья, а именно пенсионерам и бюджетникам. "Я хочу, чтобы Молдова отлично понимала и должностные лица, что все их действия незаконны и они наносят ущерб народу Приднестровья, конкретно людям", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер ПМР также напомнил, что Кишинев продолжает блокировать экспорт продукции ряда промышленных предприятий Приднестровья. "Это ограничение внешнеэкономической деятельности наших предприятий. Без всяких оснований, даже по законодательству Молдовы. Люди это все прекрасно знают. И прекрасно знают, кто это делает конкретно. Если говорить о расчетах напрямую агентов внешнеэкономических деятельностей, конечно, нельзя не коснуться и банковской блокады, которая существует практически с июня 2019 года. На дворе уже 2025 год. Наверное, можно было выработать механизм, определяющий оплаты, наличие счетов банков, их регистрации и так далее. Но ничего нет", - добавил Красносельский. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html

https://ria.ru/20250214/situatsija-1999400966.html

https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998324985.html

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в мире, молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский