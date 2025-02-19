Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000306379.html
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях - РИА Новости, 19.02.2025
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях
Молдавия продолжает деструктивные действия в отношении экономки Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:10:00+03:00
2025-02-19T15:10:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ссср
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_0595cec10482b8e25c50a68974a921ad.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Молдавия продолжает деструктивные действия в отношении экономки Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я еще раз хочу указать на деструктивное действия власти Молдовы в отношении Приднестровья. Это касается незаконности взимания таможенных пошлин с наших экономических субъектов. И в результате данных незаконных действий ущерб нанесен по докладу председателя государственного таможенного комитета более 13 миллионов долларов. Все это деньги из карманов наших граждан", - сказал Красносельский в ходе заседания коллегии государственного таможенного комитета ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что власти Молдавии обкладывая пошлинами юридические лица, думают, что делают плохо бизнесу, но на самом деле наносят ущерб жителям Приднестровья, а именно пенсионерам и бюджетникам. "Я хочу, чтобы Молдова отлично понимала и должностные лица, что все их действия незаконны и они наносят ущерб народу Приднестровья, конкретно людям", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер ПМР также напомнил, что Кишинев продолжает блокировать экспорт продукции ряда промышленных предприятий Приднестровья. "Это ограничение внешнеэкономической деятельности наших предприятий. Без всяких оснований, даже по законодательству Молдовы. Люди это все прекрасно знают. И прекрасно знают, кто это делает конкретно. Если говорить о расчетах напрямую агентов внешнеэкономических деятельностей, конечно, нельзя не коснуться и банковской блокады, которая существует практически с июня 2019 года. На дворе уже 2025 год. Наверное, можно было выработать механизм, определяющий оплаты, наличие счетов банков, их регистрации и так далее. Но ничего нет", - добавил Красносельский. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html
https://ria.ru/20250214/situatsija-1999400966.html
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998324985.html
молдавия
кишинев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151923/62/1519236218_103:0:1436:1000_1920x0_80_0_0_d6b05c4e8ac0b3f0cba54a5feeeda2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Вадим Красносельский
Глава Приднестровья обвинил Молдавию в деструктивных действиях

Глава ПМР Красносельский: власти Молдавии продолжают деструктивные действия

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Молдавия продолжает деструктивные действия в отношении экономки Приднестровья, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«
"Я еще раз хочу указать на деструктивное действия власти Молдовы в отношении Приднестровья. Это касается незаконности взимания таможенных пошлин с наших экономических субъектов. И в результате данных незаконных действий ущерб нанесен по докладу председателя государственного таможенного комитета более 13 миллионов долларов. Все это деньги из карманов наших граждан", - сказал Красносельский в ходе заседания коллегии государственного таможенного комитета ПМР.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
14 февраля, 16:13
«
Лидер Приднестровья также отметил, что власти Молдавии обкладывая пошлинами юридические лица, думают, что делают плохо бизнесу, но на самом деле наносят ущерб жителям Приднестровья, а именно пенсионерам и бюджетникам. "Я хочу, чтобы Молдова отлично понимала и должностные лица, что все их действия незаконны и они наносят ущерб народу Приднестровья, конкретно людям", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
«
Лидер ПМР также напомнил, что Кишинев продолжает блокировать экспорт продукции ряда промышленных предприятий Приднестровья. "Это ограничение внешнеэкономической деятельности наших предприятий. Без всяких оснований, даже по законодательству Молдовы. Люди это все прекрасно знают. И прекрасно знают, кто это делает конкретно. Если говорить о расчетах напрямую агентов внешнеэкономических деятельностей, конечно, нельзя не коснуться и банковской блокады, которая существует практически с июня 2019 года. На дворе уже 2025 год. Наверное, можно было выработать механизм, определяющий оплаты, наличие счетов банков, их регистрации и так далее. Но ничего нет", - добавил Красносельский.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В ПМР заявили о деградации переговорного процесса с Молдавией
14 февраля, 14:56
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
10 февраля, 02:22
 
В миреМолдавияКишиневСССРВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала