https://ria.ru/20250219/prezident-2000272238.html

Президент Финляндии призвал не исключать членство Украины в НАТО

Президент Финляндии призвал не исключать членство Украины в НАТО - РИА Новости, 19.02.2025

Президент Финляндии призвал не исключать членство Украины в НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб призвал не исключать возможность членства Украины в НАТО и назвал присоединение к ЕС данностью для Киева. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:09:00+03:00

2025-02-19T13:09:00+03:00

2025-02-19T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал не исключать возможность членства Украины в НАТО и назвал присоединение к ЕС данностью для Киева. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. "Мы не должны исключать членство Украины в НАТО из повестки дня, поскольку правда в том, что суверенное государство может решить, на какое членство подавать заявку, а затем организация должна одобрить ее или нет. Я думаю, что членство Украины в ЕС - это данность, а затем в долгосрочной перспективе - членство в НАТО", - сказал Стубб в интервью журналу Foreign Policy. Стубб выразил мнение, что в переговорах по мирному урегулированию должны участвовать Россия, Украина, США и Европа. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что роль и участие Евросоюза в предстоящих возможных переговорах по Украине исключены. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000119998.html

https://ria.ru/20250219/nato-2000214521.html

https://ria.ru/20250216/stubb-1999674709.html

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