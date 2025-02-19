Премьер ЦАР поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива
Премьер ЦАР Молуа поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер ЦАР Феликс Молуа на встрече с российским послом Александром Бикантовым поблагодарил Москву за гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, говорится в Telegram-канале посольства России в Банги.
В посольстве уточнили, что встреча прошла в среду.
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"В ходе встречи премьер-министр выразил искреннюю благодарность Российской Федерации за предоставленную гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, которая стала важным вкладом в стабилизацию ситуации на национальном рынке ГСМ", - говорится в сообщении дипмиссии РФ.
Там добавили, что на встрече стороны подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 году, "отметив значительный прогресс в таких сферах, как безопасность, экономика и гуманитарное взаимодействие".
"Также были намечены приоритетные направления совместной работы на 2025 г., включая укрепление торгово-экономических связей, развитие инфраструктуры и продолжение оказания гуманитарной помощи ЦАР", - отметило посольство России в Банги.
"Россия и ЦАР продолжают укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к миру и стабильности", - заключили там.
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