Рейтинг@Mail.ru
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/premer-2000267316.html
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива - РИА Новости, 19.02.2025
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива
Премьер ЦАР Феликс Молуа на встрече с российским послом Александром Бикантовым поблагодарил Москву за гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, говорится в РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:50:00+03:00
2025-02-19T12:50:00+03:00
в мире
россия
цар
банги
феликс молуа
александр бикантов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795972898_0:199:3074:1928_1920x0_80_0_0_da13cb58056e4bed9cdedd3ac703b474.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер ЦАР Феликс Молуа на встрече с российским послом Александром Бикантовым поблагодарил Москву за гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, говорится в Telegram-канале посольства России в Банги. В посольстве уточнили, что встреча прошла в среду. "В ходе встречи премьер-министр выразил искреннюю благодарность Российской Федерации за предоставленную гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, которая стала важным вкладом в стабилизацию ситуации на национальном рынке ГСМ", - говорится в сообщении дипмиссии РФ. Там добавили, что на встрече стороны подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 году, "отметив значительный прогресс в таких сферах, как безопасность, экономика и гуманитарное взаимодействие". "Также были намечены приоритетные направления совместной работы на 2025 г., включая укрепление торгово-экономических связей, развитие инфраструктуры и продолжение оказания гуманитарной помощи ЦАР", - отметило посольство России в Банги. "Россия и ЦАР продолжают укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к миру и стабильности", - заключили там.
https://ria.ru/20241109/tsar-1982832266.html
https://ria.ru/20250118/dogovor-1994363870.html
россия
цар
банги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795972898_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_922e88035005f61cedf144b170368c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, цар, банги, феликс молуа, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Банги, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Премьер ЦАР поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива

Премьер ЦАР Молуа поблагодарил Россию за гумпомощь в виде дизельного топлива

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер ЦАР Феликс Молуа на встрече с российским послом Александром Бикантовым поблагодарил Москву за гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, говорится в Telegram-канале посольства России в Банги.
В посольстве уточнили, что встреча прошла в среду.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
ЦАР заинтересована в дополнительной продовольственной помощи от России
9 ноября 2024, 15:21
"В ходе встречи премьер-министр выразил искреннюю благодарность Российской Федерации за предоставленную гуманитарную помощь в виде дизельного топлива, которая стала важным вкладом в стабилизацию ситуации на национальном рынке ГСМ", - говорится в сообщении дипмиссии РФ.
Там добавили, что на встрече стороны подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 году, "отметив значительный прогресс в таких сферах, как безопасность, экономика и гуманитарное взаимодействие".
"Также были намечены приоритетные направления совместной работы на 2025 г., включая укрепление торгово-экономических связей, развитие инфраструктуры и продолжение оказания гуманитарной помощи ЦАР", - отметило посольство России в Банги.
"Россия и ЦАР продолжают укреплять партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к миру и стабильности", - заключили там.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Посол в Банги рассказал о договоренностях России и ЦАР
18 января, 13:37
 
В миреРоссияЦАРБангиФеликс МолуаАлександр Бикантов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала