https://ria.ru/20250219/predmet-2000323245.html

Около апелляционного суда в Москве нашли подозрительный предмет

Около апелляционного суда в Москве нашли подозрительный предмет - РИА Новости, 19.02.2025

Около апелляционного суда в Москве нашли подозрительный предмет

Похожий на взрывное устройство предмет обнаружен вблизи здания Первого апелляционного суда общей юрисдикции на западе Москвы, на место происшествия вызваны... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:58:00+03:00

2025-02-19T15:58:00+03:00

2025-02-19T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Похожий на взрывное устройство предмет обнаружен вблизи здания Первого апелляционного суда общей юрисдикции на западе Москвы, на место происшествия вызваны кинологические расчеты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В непосредственной близости от здания Первого апелляционного суда общей юрисдикции на проспекте генерала Дорохова найден подозрительный предмет, внешне напоминающий взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что место опасной находки оцеплено, ждут прибытия кинологов.

https://ria.ru/20250205/predmet-1997551302.html

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москва, россия, происшествия