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К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет
К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет - РИА Новости, 20.02.2025
К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет
Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-19T23:56:00+03:00
2025-02-19T23:56:00+03:00
2025-02-20T04:14:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
пожар
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России."К тушению пожара на Варшавском шоссе привлечена авиация ГКУ Московского авиационного центра — вертолет Ка-32", — говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости, речь идет об Институте вычислительной технике. За три часа вертолеты не менее десяти раз сбросили воду на горящие здания, тушение ведется и с пожарных лестниц.Вечером в среду в МЧС сообщили, что огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров административного здания на Варшавском шоссе в столице. Сведений о пострадавших пока не поступало. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения.По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.
https://ria.ru/20250219/moskva-2000421323.html
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Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники
Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники.
2025-02-19T23:56
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, пожар, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Пожар, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет
К тушению пожара в Институте вычислительной техники привлекли вертолет Ка-32