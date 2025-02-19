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К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет

К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет - РИА Новости, 20.02.2025

К тушению пожара на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет

Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-19T23:56:00+03:00

2025-02-19T23:56:00+03:00

2025-02-20T04:14:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

пожар

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России."К тушению пожара на Варшавском шоссе привлечена авиация ГКУ Московского авиационного центра — вертолет Ка-32", — говорится в заявлении.Как передает корреспондент РИА Новости, речь идет об Институте вычислительной технике. За три часа вертолеты не менее десяти раз сбросили воду на горящие здания, тушение ведется и с пожарных лестниц.Вечером в среду в МЧС сообщили, что огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров административного здания на Варшавском шоссе в столице. Сведений о пострадавших пока не поступало. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения.По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.

https://ria.ru/20250219/moskva-2000421323.html

москва

россия

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Вертолет сбрасывает воду на горящее здание Института вычислительной техники Вертолет, привлеченный для тушения крупного пожара на Варшавском шоссе в Москве, уже трижды сбрасывал воду на горящее здание Института вычислительной техники, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, в ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники. 2025-02-19T23:56 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, пожар, пожар в здании института вычислительной техники в москве