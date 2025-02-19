https://ria.ru/20250219/pozhar-2000419247.html

На Варшавском шоссе загорелось административное здание

На Варшавском шоссе загорелось административное здание - РИА Новости, 20.02.2025

На Варшавском шоссе загорелось административное здание

Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве, предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов", сведений о пострадавших нет,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-19T23:11:00+03:00

2025-02-19T23:11:00+03:00

2025-02-20T04:15:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве, предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи "квадратов", сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Варшавском шоссе произошло возгорание в административном здании... Предварительная площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.В пресс-службе ведомства отметили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещения, сведений о пострадавших не поступало.По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.Как уточнил корреспондент РИА Новости, речь идет об Институте вычислительной техники.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999550098.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в здании института вычислительной техники в москве