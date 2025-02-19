https://ria.ru/20250219/potjaeva-2000292836.html
Московский омбудсмен трижды посещала Блиновскую в СИЗО
Московский омбудсмен трижды посещала Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 19.02.2025
Московский омбудсмен трижды посещала Блиновскую в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что трижды посещала блогера Елену Блиновскую в столичном СИЗО. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:56:00+03:00
2025-02-19T14:56:00+03:00
2025-02-19T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что трижды посещала блогера Елену Блиновскую в столичном СИЗО. "Елену Блиновскую мы не один раз посещали, порядка трех раз посещали. Первый раз оказали помощь в решении ее внутренних вопросов - размещение и так далее", - рассказала Потяева на пресс-конференции на тему: "На защите прав москвичей". Омбудсмен добавила, что во второй раз работа велась по обращению ее адвоката по целому ряду вопросов, а третий визит был связан с вопросами о ее супруге Алексее и детях. "Сейчас процесс по Елене идет все время вперед, изменяется ее ситуация. При условии, что ей нужна будет еще какая-то помощь от аппарата уполномоченного, мы всегда, если едем в шестое СИЗО, в планах у нас всегда ее посетить", - сказала Потяева. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Прокурор потребовал для нее шесть лет колонии.
https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html
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москва, елена блиновская, татьяна потяева, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Татьяна Потяева, Происшествия
Московский омбудсмен трижды посещала Блиновскую в СИЗО
Омбудсмен Потяева заявила, что трижды посещала блогера Блиновскую в СИЗО
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что трижды посещала блогера Елену Блиновскую в столичном СИЗО.
"Елену Блиновскую
мы не один раз посещали, порядка трех раз посещали. Первый раз оказали помощь в решении ее внутренних вопросов - размещение и так далее", - рассказала Потяева
на пресс-конференции на тему: "На защите прав москвичей".
Омбудсмен добавила, что во второй раз работа велась по обращению ее адвоката по целому ряду вопросов, а третий визит был связан с вопросами о ее супруге Алексее и детях.
"Сейчас процесс по Елене идет все время вперед, изменяется ее ситуация. При условии, что ей нужна будет еще какая-то помощь от аппарата уполномоченного, мы всегда, если едем в шестое СИЗО, в планах у нас всегда ее посетить", - сказала Потяева.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. Прокурор потребовал для нее шесть лет колонии.