Рейтинг@Mail.ru
Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000230583.html
Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям
Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям - РИА Новости, 19.02.2025
Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям
Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* грозит пожизненное лишение свободы по уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:39:00+03:00
2025-02-19T10:39:00+03:00
происшествия
россия
польша
сша
илья пономарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925359366_0:202:1443:1014_1920x0_80_0_0_bba8190a5c32a8f7cdcd054596531fc5.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* грозит пожизненное лишение свободы по уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. "Создание террористического сообщества... наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в санкции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем). Пономареву* также вменили ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе, до 15 лет) и ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти, от 12 до 20 лет). Обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ. Второй западный окружной военный суд в сентябре 2024 года заочно приговорил к 10 годам колонии Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990999100.html
https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html
https://ria.ru/20250219/shtraf-2000186936.html
россия
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925359366_0:120:1443:1202_1920x0_80_0_0_b220af3feebc433d649b91193d48ee8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, польша, сша, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Польша, США, Илья Пономарев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям

Экс-депутату Госдумы Пономареву грозит пожизненный срок по новым обвинениям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* грозит пожизненное лишение свободы по уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
"Создание террористического сообщества... наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в санкции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем).
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Защита обжалует приговор телеведущей Лазаревой*
24 декабря 2024, 14:20
Пономареву* также вменили ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе, до 15 лет) и ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти, от 12 до 20 лет).
Обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Суд не принял к рассмотрению протокол против Дудя*
9 февраля, 13:35
Второй западный окружной военный суд в сентябре 2024 года заочно приговорил к 10 годам колонии Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову*
01:25
 
ПроисшествияРоссияПольшаСШАИлья ПономаревГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала