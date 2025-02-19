https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000230583.html

Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям

Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям - РИА Новости, 19.02.2025

Пономареву* грозит пожизненный срок по новым обвинениям

Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* грозит пожизненное лишение свободы по уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:39:00+03:00

2025-02-19T10:39:00+03:00

2025-02-19T10:39:00+03:00

происшествия

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госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* грозит пожизненное лишение свободы по уголовному делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. "Создание террористического сообщества... наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в санкции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем). Пономареву* также вменили ч.2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе, до 15 лет) и ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти, от 12 до 20 лет). Обыски у соратников скрывающегося за границей Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ. Второй западный окружной военный суд в сентябре 2024 года заочно приговорил к 10 годам колонии Пономарева* за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990999100.html

https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html

https://ria.ru/20250219/shtraf-2000186936.html

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происшествия, россия, польша, сша, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)