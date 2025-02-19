Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 19.02.2025 (обновлено: 10:29 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000209960.html
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:47:00+03:00
2025-02-19T10:29:00+03:00
происшествия
россия
илья пономарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000228670_0:506:960:1046_1920x0_80_0_0_c4db687020ef68111f29206f81d2dc8c.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева*. Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти)", - сообщили в силовых структурах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000207617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000228670_0:416:960:1136_1920x0_80_0_0_3f677d81152387bbd7fe7b3dad3a78f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Илья Пономарев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*

Обыски у соратников Пономарева по делу о захвате власти проходят в 9 регионах РФ

© РИА НовостиОбыски у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. 19 февраля 2025
Обыски у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости
Обыски у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. 19 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.
"В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева*. Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти)", - сообщили в силовых структурах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*
08:28
 
ПроисшествияРоссияИлья ПономаревГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала