https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000209960.html

Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*

Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025

Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*

Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:47:00+03:00

2025-02-19T08:47:00+03:00

2025-02-19T10:29:00+03:00

происшествия

россия

илья пономарев

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева*. Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти)", - сообщили в силовых структурах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000207617.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)