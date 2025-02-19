https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000209960.html
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:47:00+03:00
2025-02-19T08:47:00+03:00
2025-02-19T10:29:00+03:00
происшествия
россия
илья пономарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* проходят в 9 регионах России, основанием для обысков стало уголовное дело о насильственном захвате власти, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. "В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева*. Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти)", - сообщили в силовых структурах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000207617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, илья пономарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Илья Пономарев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
Обыски у соратников Пономарева по делу о захвате власти проходят в 9 регионах РФ