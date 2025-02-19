https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000207617.html

Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*

Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025

Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*

Органы государственной безопасности России установили всех скрывающихся за границей подельников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*, в том числе... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:28:00+03:00

2025-02-19T08:28:00+03:00

2025-02-19T08:32:00+03:00

россия

польша

илья пономарев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Органы государственной безопасности России установили всех скрывающихся за границей подельников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*, в том числе иностранцев, сообщение сотрудника ФСБ об этом приводит телеканал "Россия 24".Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ."Органам безопасности удалось установить всех скрывающихся за границей соратников Пономарева*, участников его "теневого правительства", в том числе и иностранцев", - сказал оперативный сотрудник ФСБ."Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавил он.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985312135.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, безопасность