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Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
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08:28 19.02.2025 (обновлено: 08:32 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000207617.html
Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*
Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева* - РИА Новости, 19.02.2025
Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*
Органы государственной безопасности России установили всех скрывающихся за границей подельников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*, в том числе... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:28:00+03:00
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россия
польша
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Органы государственной безопасности России установили всех скрывающихся за границей подельников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*, в том числе иностранцев, сообщение сотрудника ФСБ об этом приводит телеканал "Россия 24".Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.&quot;Органам безопасности удалось установить всех скрывающихся за границей соратников Пономарева*, участников его &quot;теневого правительства&quot;, в том числе и иностранцев&quot;, - сказал оперативный сотрудник ФСБ."Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавил он.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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россия, польша, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, безопасность
Россия, Польша, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Безопасность
Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*

ФСБ: установлены все соратники Пономарева, в том числе укрывающиеся за рубежом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИлья Пономарев*
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Илья Пономарев*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Органы государственной безопасности России установили всех скрывающихся за границей подельников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*, в том числе иностранцев, сообщение сотрудника ФСБ об этом приводит телеканал "Россия 24".
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
«

"Органам безопасности удалось установить всех скрывающихся за границей соратников Пономарева*, участников его "теневого правительства", в том числе и иностранцев", - сказал оперативный сотрудник ФСБ.

"Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавил он.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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