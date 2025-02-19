Органы госбезопасности установили всех соратников Пономарева*
ФСБ: установлены все соратники Пономарева, в том числе укрывающиеся за рубежом
Илья Пономарев*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Органы государственной безопасности России установили всех скрывающихся за границей подельников экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*, в том числе иностранцев, сообщение сотрудника ФСБ об этом приводит телеканал "Россия 24".
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
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"Органам безопасности удалось установить всех скрывающихся за границей соратников Пономарева*, участников его "теневого правительства", в том числе и иностранцев", - сказал оперативный сотрудник ФСБ.
"Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения", - добавил он.
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