Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 19.02.2025 (обновлено: 07:57 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000205754.html
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России - РИА Новости, 19.02.2025
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), замышляющий силовой захват власти в России, взаимодействует с украинским военизированным... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:56:00+03:00
2025-02-19T07:57:00+03:00
россия
польша
украина
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874507525_0:83:2944:1739_1920x0_80_0_0_40d88f11d761638e54825ca8ae5ac71d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), замышляющий силовой захват власти в России, взаимодействует с украинским военизированным подразделением, признанном террористическим, заявила ФСБ. Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ. "Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым* перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", - отмечается в сообщении ФСБ. "Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Пономаревым* организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)", - добавили в российской спецслужбе.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250219/shtraf-2000186936.html
https://ria.ru/20241113/kvartira-1983423111.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874507525_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_e7cba59f5f45c15c7eb96118356451c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, украина, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Россия, Польша, Украина, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России

ФСБ: Пономарев взаимодействует с украинскими террористами для захвата власти

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкИлья Пономарев*
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Илья Пономарев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), замышляющий силовой захват власти в России, взаимодействует с украинским военизированным подразделением, признанном террористическим, заявила ФСБ.
Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.
Журналист Алексей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Верховный суд оставил в силе иноагентский штраф журналисту Пивоварову*
01:25
"Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым* перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", - отмечается в сообщении ФСБ.
"Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Пономаревым* организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)", - добавили в российской спецслужбе.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Квартира матери Пономарева* попала под запрет на проведение сделок
13 ноября 2024, 06:14
 
РоссияПольшаУкраинаИлья ПономаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала