https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000205754.html
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России - РИА Новости, 19.02.2025
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), замышляющий силовой захват власти в России, взаимодействует с украинским военизированным... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:56:00+03:00
2025-02-19T07:56:00+03:00
2025-02-19T07:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом), замышляющий силовой захват власти в России, взаимодействует с украинским военизированным подразделением, признанном террористическим, заявила ФСБ. Следственное управление ФСБ возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych), деятельность которого признана нежелательной в России. Целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ. "Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым* перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", - отмечается в сообщении ФСБ. "Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем Пономаревым* организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)", - добавили в российской спецслужбе.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250219/shtraf-2000186936.html
https://ria.ru/20241113/kvartira-1983423111.html
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россия, польша, украина, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Россия, Польша, Украина, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
ФСБ рассказала о работе Пономарева* по захвату власти в России
ФСБ: Пономарев взаимодействует с украинскими террористами для захвата власти