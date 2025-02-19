ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти
ФСБ возбудила дело против экс-депутата Пономарева по статье о захвате власти
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в России иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом). Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ФСБ России возбудила дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* по статье о насильственном захвате власти, сообщили в спецслужбе.
"Следственным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также по части первой и части второй статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-депутата Госдумы Федерального cобрания Российской Федерации Ильи Пономарева и иных неустановленных лиц", — говорится в релизе.
Основанием для этого послужили данные о том, что Пономарев учредил в ноябре 2022 года в Польше политическое движение "Съезд народных депутатов"** и организовал его работу. Цель движения — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.
В апреле 2023-го Генпрокуратура признала деятельность "Съезда народных депутатов" ("СНД", Kongres Deputowanych Ludowych) нежелательной в стране.
По данным ФСБ, Пономарев с 2022 по 2024 год провел семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. Они "разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как "Конституция новой России", "О переходном парламенте", "О движении сопротивления" и другие".
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"В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Пономарева и его пособников. Указанные фигуранты, а также лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с УК России", — добавили в спецслужбе.
По ее данным, Пономарев для захвата власти сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанным террористическим в России. При этом органы безопасности установили всех его подельников, скрывающихся за границей, в том числе иностранцев.
"Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", — отметили в ФСБ.
Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022-м его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о Вооруженных силах России.
В сентябре 2023 года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности". В феврале прошлого года он стал фигурантом еще нескольких дел, в том числе о госизмене. В начале июля 2024-го столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, его объявили в международный розыск.
Пономарев отрицает территориальную целостность России и выступает с сепаратистскими лозунгами. Участник эмигрантской организации "Форум свободных государств пост-России"***.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация признана нежелательной в России.
*** Признана террористической организацией.
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