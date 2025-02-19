Рейтинг@Mail.ru
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 19.02.2025 (обновлено: 15:32 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000205217.html
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти - РИА Новости, 19.02.2025
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти
ФСБ России возбудила дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* по статье о насильственном захвате власти, сообщили в спецслужбе. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:48:00+03:00
2025-02-19T15:32:00+03:00
россия
польша
сша
илья пономарев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925359366_0:202:1443:1014_1920x0_80_0_0_bba8190a5c32a8f7cdcd054596531fc5.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ФСБ России возбудила дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* по статье о насильственном захвате власти, сообщили в спецслужбе."Следственным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также по части первой и части второй статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-депутата Госдумы Федерального cобрания Российской Федерации Ильи Пономарева и иных неустановленных лиц", — говорится в релизе.Основанием для этого послужили данные о том, что Пономарев учредил в ноябре 2022 года в Польше политическое движение "Съезд народных депутатов"** и организовал его работу. Цель движения — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.По данным ФСБ, Пономарев с 2022 по 2024 год провел семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. Они "разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как "Конституция новой России", "О переходном парламенте", "О движении сопротивления" и другие".&quot;В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Пономарева и его пособников. Указанные фигуранты, а также лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с УК России&quot;, — добавили в спецслужбе.По ее данным, Пономарев для захвата власти сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанным террористическим в России. При этом органы безопасности установили всех его подельников, скрывающихся за границей, в том числе иностранцев."Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", — отметили в ФСБ.В сентябре 2023 года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности". В феврале прошлого года он стал фигурантом еще нескольких дел, в том числе о госизмене. В начале июля 2024-го столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, его объявили в международный розыск.Пономарев отрицает территориальную целостность России и выступает с сепаратистскими лозунгами. Участник эмигрантской организации "Форум свободных государств пост-России"***.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация признана нежелательной в России.*** Признана террористической организацией.
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000209960.html
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html
https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html
https://ria.ru/20250217/shtraf-1999847739.html
россия
польша
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925359366_0:120:1443:1202_1920x0_80_0_0_b220af3feebc433d649b91193d48ee8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, сша, илья пономарев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, украина
Россия, Польша, США, Илья Пономарев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Украина
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти

ФСБ возбудила дело против экс-депутата Пономарева по статье о захвате власти

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в России иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ФСБ России возбудила дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* по статье о насильственном захвате власти, сообщили в спецслужбе.
"Следственным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также по части первой и части второй статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-депутата Госдумы Федерального cобрания Российской Федерации Ильи Пономарева и иных неустановленных лиц", — говорится в релизе.
Обыски у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Силовики рассказали об обысках у соратников Пономарева*
08:47
Основанием для этого послужили данные о том, что Пономарев учредил в ноябре 2022 года в Польше политическое движение "Съезд народных депутатов"** и организовал его работу. Цель движения — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

В апреле 2023-го Генпрокуратура признала деятельность "Съезда народных депутатов" ("СНД", Kongres Deputowanych Ludowych) нежелательной в стране.

Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
9 января, 08:13
По данным ФСБ, Пономарев с 2022 по 2024 год провел семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. Они "разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как "Конституция новой России", "О переходном парламенте", "О движении сопротивления" и другие".
«

"В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Пономарева и его пособников. Указанные фигуранты, а также лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с УК России", — добавили в спецслужбе.

По ее данным, Пономарев для захвата власти сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанным террористическим в России. При этом органы безопасности установили всех его подельников, скрывающихся за границей, в том числе иностранцев.
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов
24 января, 11:05
"Съезд народных депутатов" позиционируется Пономаревым перед западными странами как "новое правительство России в изгнании". Им ведется работа по признанию "СНД" странами формата "Рамштайн" (государства, поддерживающие Украину в ходе проведения СВО)", — отметили в ФСБ.

Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022-м его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о Вооруженных силах России.

В сентябре 2023 года на Пономарева завели новое дело за "осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности". В феврале прошлого года он стал фигурантом еще нескольких дел, в том числе о госизмене. В начале июля 2024-го столичные следователи завершили расследование в отношении Пономарева, его объявили в международный розыск.
Пономарев отрицает территориальную целостность России и выступает с сепаратистскими лозунгами. Участник эмигрантской организации "Форум свободных государств пост-России"***.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организация признана нежелательной в России.
*** Признана террористической организацией.
Максим Покровский* и группа Ногу свело - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лидер группы "Ногу свело!" получил первый иноагентский штраф
17 февраля, 15:22
 
РоссияПольшаСШАИлья ПономаревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала