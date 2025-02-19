https://ria.ru/20250219/pomosch-2000342376.html

Саратовская область отправила на СВО инвентарь

Саратовская область отправила на СВО инвентарь - РИА Новости, 19.02.2025

Саратовская область отправила на СВО инвентарь

Саратовская область отправила в зону специальной военной операции партию гуманитарной помощи, в составе которой инвентарь, предметы гигиены и личные вещи,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:54:00+03:00

2025-02-19T16:54:00+03:00

2025-02-19T16:54:00+03:00

надежные люди

роман бусаргин

саратовская область

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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции партию гуманитарной помощи, в составе которой инвентарь, предметы гигиены и личные вещи, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Новая партия гуманитарной помощи отправилась сегодня нашим бойцам на передовую в преддверии Дня защитника Отечества. В коробках - самый необходимый инвентарь, предметы гигиены и личные вещи. Спасибо всем жителям и волонтерам, которые принимали участие в формировании груза. Также передали в зону СВО различное оборудование, заявки на которое оставляли наши бойцы", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250219/svo-2000321317.html

саратовская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

роман бусаргин, саратовская область