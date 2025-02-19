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Саратовская область отправила на СВО инвентарь - РИА Новости, 19.02.2025
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Надежные люди
 
16:54 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/pomosch-2000342376.html
Саратовская область отправила на СВО инвентарь
Саратовская область отправила на СВО инвентарь - РИА Новости, 19.02.2025
Саратовская область отправила на СВО инвентарь
Саратовская область отправила в зону специальной военной операции партию гуманитарной помощи, в составе которой инвентарь, предметы гигиены и личные вещи,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:54:00+03:00
2025-02-19T16:54:00+03:00
надежные люди
роман бусаргин
саратовская область
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции партию гуманитарной помощи, в составе которой инвентарь, предметы гигиены и личные вещи, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Новая партия гуманитарной помощи отправилась сегодня нашим бойцам на передовую в преддверии Дня защитника Отечества. В коробках - самый необходимый инвентарь, предметы гигиены и личные вещи. Спасибо всем жителям и волонтерам, которые принимали участие в формировании груза. Также передали в зону СВО различное оборудование, заявки на которое оставляли наши бойцы", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250219/svo-2000321317.html
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роман бусаргин, саратовская область
Надежные люди, Роман Бусаргин, Саратовская область
Саратовская область отправила на СВО инвентарь

Саратовская область отправила на СВО инвентарь и предметы гигиены

© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиКолонна с гуманитарным грузом отправилась в зону СВО из Саратовской области
Колонна с гуманитарным грузом отправилась в зону СВО из Саратовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской области
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции партию гуманитарной помощи, в составе которой инвентарь, предметы гигиены и личные вещи, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Новая партия гуманитарной помощи отправилась сегодня нашим бойцам на передовую в преддверии Дня защитника Отечества. В коробках - самый необходимый инвентарь, предметы гигиены и личные вещи. Спасибо всем жителям и волонтерам, которые принимали участие в формировании груза. Также передали в зону СВО различное оборудование, заявки на которое оставляли наши бойцы", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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Надежные людиРоман БусаргинСаратовская область
 
 
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