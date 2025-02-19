Неизвестный объект упал в Польше
Упавший в Польше неопознанный объект может оказаться обломками Falcon 9
Улица Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Неизвестный воздушный объект упал в Польше, специалисты предполагают, что это обломки второй ступени ракеты Falcon 9, сообщили на телеканале TVN.
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"На границе Познани и Коморников был обнаружен неопознанный объект размером примерно метр на полтора. Владелец склада, на территории которого он лежит, подозревает, что это может быть элемент ракеты. Он описал предмет, как разорванный резервуар из композитных материалов", - сообщает телеканал TVN.
На месте происшествия работает полиция, которая уведомила о происшествии Государственное космическое агентство.
По словам популяризатора астрономии Кароля Войтицкого, который ознакомился со снимками, обломки выглядят идентично тем обломкам ракеты Falcon, которые упали в США четыре года назад.
В беседе с журналистами он отметил, что минувшей ночью в Польше можно было увидеть нечто похожее на "метеорный поток". По мнению астронома, "это были горящие в атмосфере обломки второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, запущенной 1 февраля из Калифорнии". Целью запуска было вывести на орбиту 22 спутника Starlink V2 Mini.
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По словам Войтицкого, момент деорбитации ракеты был запланирован на 06.20 по польскому времени с погрешностью порядка трех часов. "Это означает, что мы имели дело с неконтролируемым сходом с орбиты - ждали, пока из-за медленного снижения скорости и высоты объект сам войдет в атмосферу Земли", - сказал он.
По данным TVN, в настоящее время по просьбе полиции на место направлена группа химико-экологического спасения, чтобы исключить, что найденный предмет представляет какую-либо опасность.
Позже Польское космическое агентство подтвердило, что упавший объект является элементом ракеты Falcon.
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"Департамент космической безопасности Польского космического агентства подтверждает, что ночью 19 февраля над территорией Польши произошло неконтролируемое вхождение в атмосферу части ракеты-носителя Falcon 9 R/B – объекта номер NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y", - говорится с в сообщении.
Уточняется, что часть ракеты массой около четырех тонн происходит из миссии Space X Starlink Group 11-4, которая стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии 1 февраля 2025 года.
Агентство добавило, что о происшествии проинформированы министерство развития и технологий, министерство национальной обороны, министерство внутренних дел и администрации, министерство инфраструктуры, правительственный центр безопасности.
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