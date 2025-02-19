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В Польше собирают деньги на покупку Гавайев - РИА Новости, 19.02.2025
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15:07 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/polsha-2000302780.html
В Польше собирают деньги на покупку Гавайев
В Польше собирают деньги на покупку Гавайев - РИА Новости, 19.02.2025
В Польше собирают деньги на покупку Гавайев
Деньги на покупку Гавайев собирают в Польше в ответ на планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:07:00+03:00
2025-02-19T15:07:00+03:00
в мире
гренландия
гавайи
польша
дональд трамп
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Деньги на покупку Гавайев собирают в Польше в ответ на планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию, передает корреспондент РИА Новости. На популярной в Польше платформе по сбору денег Zrzutka открыли сбор средств на покупку американского штата Гавайи. Цель сбора - один миллион злотых (около 250 тысяч долларов), которых, по мнению организаторов, должно хватить на покупку Гавайев. В описании к сбору предлагается включить Гавайи в состав Польши на правах 17-го воеводства. Менять название американского штата организаторы сбора не намерены. Они хотят "выкупить Гавайи и присоединить их к Польше как Гавайское воеводство". "Гавайи – наше новое воеводство. Польше нужны тропики", – говорится в призыве к участию в сборе на платформе. Организаторы сбора не скрывают, что на покупку Гавайев их вдохновил американский президент Трамп, желающий купить Гренландию. "Если Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то мы, как амбициозная нация, стоим еще большего! Представьте себе Гавайи как неотъемлемую часть Польши - курортная экономическая зона Польши", - говорится в описании денежного сбора. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html
https://ria.ru/20250210/danija-1998382309.html
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в мире, гренландия, гавайи, польша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Гавайи, Польша, Дональд Трамп
В Польше собирают деньги на покупку Гавайев

Деньги на покупку Гавайев собирают в Польше в ответ на план Трампа по Гренландии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОстров Мауи, Гавайи
Остров Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Остров Мауи, Гавайи. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Деньги на покупку Гавайев собирают в Польше в ответ на планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию, передает корреспондент РИА Новости.
На популярной в Польше платформе по сбору денег Zrzutka открыли сбор средств на покупку американского штата Гавайи. Цель сбора - один миллион злотых (около 250 тысяч долларов), которых, по мнению организаторов, должно хватить на покупку Гавайев.
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В описании к сбору предлагается включить Гавайи в состав Польши на правах 17-го воеводства. Менять название американского штата организаторы сбора не намерены. Они хотят "выкупить Гавайи и присоединить их к Польше как Гавайское воеводство".
"Гавайи – наше новое воеводство. Польше нужны тропики", – говорится в призыве к участию в сборе на платформе.
Организаторы сбора не скрывают, что на покупку Гавайев их вдохновил американский президент Трамп, желающий купить Гренландию.
"Если Дональд Трамп хочет купить Гренландию, то мы, как амбициозная нация, стоим еще большего! Представьте себе Гавайи как неотъемлемую часть Польши - курортная экономическая зона Польши", - говорится в описании денежного сбора.
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Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияГавайиПольшаДональд Трамп
 
 
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