В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники
В Польше разгорается скандал из-за вывоза с Украины подбитой техники
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Скандал разгорается в Польше из-за того, что подбитую военную технику с Украины возили по стране и устраивали выставки, не достав из нее боеприпасы, сообщает Польское телевидение.
Ранее польские власти привезли с территории Украины несколько подбитых боевых машин, в том числе танк и самоходную артиллерийскую установку, устраивая выставки в различных городах с целью продемонстрировать, что у украинской армии якобы есть успехи на фронте.
«
"Обломки четырех российских военных машин возили по Польше и выставляли в центрах крупных городов. Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы. Делом занялась прокуратура", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский назвал произошедшее скандальной глупостью и безответственностью. "Это глупость, безответственность и точно скандал. Кто позволяет обвозить обломки непосредственно с линии фронта не проверив их?" - заявил он журналистам.
Добжиньский отметил, что наличие боеприпасов в "выставочных экспонатах" представляло серьезную угрозу взрыва. "Там были гранаты, там были боеприпасы, это представляло угрозу для всех, а прежде всего для детей, которые посещали эту выставку. Никто не проверил, что находится внутри. Эту технику грузили на автомобили, возили по всей Польше. Мог случиться мощный взрыв", - сказал он.
Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат
10 сентября 2024, 16:07