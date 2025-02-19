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В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники - РИА Новости, 19.02.2025
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14:28 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/polsha-2000292360.html
В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники
В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники - РИА Новости, 19.02.2025
В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники
Скандал разгорается в Польше из-за того, что подбитую военную технику с Украины возили по стране и устраивали выставки, не достав из нее боеприпасы, сообщает... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:28:00+03:00
2025-02-19T14:28:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Скандал разгорается в Польше из-за того, что подбитую военную технику с Украины возили по стране и устраивали выставки, не достав из нее боеприпасы, сообщает Польское телевидение. Ранее польские власти привезли с территории Украины несколько подбитых боевых машин, в том числе танк и самоходную артиллерийскую установку, устраивая выставки в различных городах с целью продемонстрировать, что у украинской армии якобы есть успехи на фронте. "Обломки четырех российских военных машин возили по Польше и выставляли в центрах крупных городов. Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы. Делом занялась прокуратура", - говорится в сообщении. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский назвал произошедшее скандальной глупостью и безответственностью. "Это глупость, безответственность и точно скандал. Кто позволяет обвозить обломки непосредственно с линии фронта не проверив их?" - заявил он журналистам. Добжиньский отметил, что наличие боеприпасов в "выставочных экспонатах" представляло серьезную угрозу взрыва. "Там были гранаты, там были боеприпасы, это представляло угрозу для всех, а прежде всего для детей, которые посещали эту выставку. Никто не проверил, что находится внутри. Эту технику грузили на автомобили, возили по всей Польше. Мог случиться мощный взрыв", - сказал он.
https://ria.ru/20250218/trofei-1999959593.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше разгорелся скандал из-за подбитой украинской техники

В Польше разгорается скандал из-за вывоза с Украины подбитой техники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Скандал разгорается в Польше из-за того, что подбитую военную технику с Украины возили по стране и устраивали выставки, не достав из нее боеприпасы, сообщает Польское телевидение.
Ранее польские власти привезли с территории Украины несколько подбитых боевых машин, в том числе танк и самоходную артиллерийскую установку, устраивая выставки в различных городах с целью продемонстрировать, что у украинской армии якобы есть успехи на фронте.
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"Обломки четырех российских военных машин возили по Польше и выставляли в центрах крупных городов. Сейчас оказывается, что они могли в любой момент взорваться. Никто не проверил, что внутри находятся гранаты и боеприпасы. Делом занялась прокуратура", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский назвал произошедшее скандальной глупостью и безответственностью. "Это глупость, безответственность и точно скандал. Кто позволяет обвозить обломки непосредственно с линии фронта не проверив их?" - заявил он журналистам.
Добжиньский отметил, что наличие боеприпасов в "выставочных экспонатах" представляло серьезную угрозу взрыва. "Там были гранаты, там были боеприпасы, это представляло угрозу для всех, а прежде всего для детей, которые посещали эту выставку. Никто не проверил, что находится внутри. Эту технику грузили на автомобили, возили по всей Польше. Мог случиться мощный взрыв", - сказал он.
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