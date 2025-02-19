https://ria.ru/20250219/polsha-2000241127.html

В Польше высказали опасения о потере рабочей силы из-за мира на Украине

В Польше высказали опасения о потере рабочей силы из-за мира на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

В Польше высказали опасения о потере рабочей силы из-за мира на Украине

Польша опасается лишиться рабочей силы из-за мира на Украине, так как это негативно скажется на рынке труда, считает главный экономист организации "Работодатели РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:22:00+03:00

2025-02-19T11:22:00+03:00

2025-02-19T11:22:00+03:00

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша опасается лишиться рабочей силы из-за мира на Украине, так как это негативно скажется на рынке труда, считает главный экономист организации "Работодатели Польши" Камиль Соболевский. По различным данным, в настоящее время в Польше проживают 1 - 1,5 миллиона беженцев из Украины. В соответствии со специальным законом они получили право на работу на территории страны. "Увеличение волны выездов украинских работников было бы драмой для многих отраслей. Мы можем ожидать волну возвращения женщин на Украину, что особенно ударит по гостиничному бизнесу и гастрономии, торговле, логистике или услугам", - сказал Соболевский изданию Rzeczpospolita. Польский экономист предполагает, что за прекращением боевых действий на Украине последует ее восстановление, что создаст множество рабочих мест. "Полномасштабное восстановление Украины может также оголить наш рынок из-за работающих здесь украинских мужчин, особенно строителей или водителей. В свою очередь, участвующие в восстановлении польские компании также отправят на восток отечественных профессионалов и специалистов", - добавил он.

https://ria.ru/20241015/polsha-1978192722.html

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в мире, украина, польша