Польша заявила, что не будет направлять войска на Украину
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет направлять войска на Украину
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша не будет направлять войска на Украину, так как у нее есть свои контингенты в других странах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"У нас другая роль. У нас есть подразделения в других местах – хотя бы в Литве и Румынии", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
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"Мы не планируем направлять (войска на Украину – ред.). Я говорю это прямо. У нас есть другие задания. Нет твердых деклараций со стороны союзников, что пошлют войска. А Польша твердо говорит, что не пошлет", - сказал министр.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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