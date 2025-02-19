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Польша заявила, что не будет направлять войска на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
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11:15 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/polsha-2000239649.html
Польша заявила, что не будет направлять войска на Украину
Польша заявила, что не будет направлять войска на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
Польша заявила, что не будет направлять войска на Украину
Польша не будет направлять войска на Украину, так как у нее есть свои контингенты в других странах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:15:00+03:00
2025-02-19T11:15:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша не будет направлять войска на Украину, так как у нее есть свои контингенты в других странах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "У нас другая роль. У нас есть подразделения в других местах – хотя бы в Литве и Румынии", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. При этом он подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не заявила определенно об отправке войск на Украину, а Польша уже твердо заявила, что не будет этого делать. "Мы не планируем направлять (войска на Украину – ред.). Я говорю это прямо. У нас есть другие задания. Нет твердых деклараций со стороны союзников, что пошлют войска. А Польша твердо говорит, что не пошлет", - сказал министр. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html
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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, кир стармер, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Польша заявила, что не будет направлять войска на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет направлять войска на Украину

© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Flickr / Terra Libera
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Польша не будет направлять войска на Украину, так как у нее есть свои контингенты в других странах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"У нас другая роль. У нас есть подразделения в других местах – хотя бы в Литве и Румынии", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Дуда высказался об отправке польских войск на Украину
19 декабря 2024, 00:29
При этом он подчеркнул, что ни одна из стран НАТО не заявила определенно об отправке войск на Украину, а Польша уже твердо заявила, что не будет этого делать.
"Мы не планируем направлять (войска на Украину – ред.). Я говорю это прямо. У нас есть другие задания. Нет твердых деклараций со стороны союзников, что пошлют войска. А Польша твердо говорит, что не пошлет", - сказал министр.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Польша против отправки своих войск на Украину, заявили в МИД
12 декабря 2024, 16:14
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышДональд ТрампКир СтармерНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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