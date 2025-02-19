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В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет - РИА Новости, 19.02.2025
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02:11 19.02.2025 (обновлено: 02:12 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/polsha-2000189683.html
В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет
В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет - РИА Новости, 19.02.2025
В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет
Коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину в данный момент не существует, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T02:11:00+03:00
2025-02-19T02:12:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину в данный момент не существует, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР. При этом он твердо заявил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска. "Польша точно не отправляет и не будет отправлять войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250215/sikorskiy-1999600039.html
https://ria.ru/20250219/polsha-2000189087.html
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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: коалиции для отправки войск на Украину нет

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину в данный момент не существует, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР.
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15 февраля, 18:29
При этом он твердо заявил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска. "Польша точно не отправляет и не будет отправлять войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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