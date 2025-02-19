https://ria.ru/20250219/polsha-2000189683.html

В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет

В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет - РИА Новости, 19.02.2025

В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет

Коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину в данный момент не существует, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:11:00+03:00

2025-02-19T02:11:00+03:00

2025-02-19T02:12:00+03:00

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину в данный момент не существует, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР. При этом он твердо заявил, что Польша не намерена направлять на Украину свои войска. "Польша точно не отправляет и не будет отправлять войска на Украину", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250215/sikorskiy-1999600039.html

https://ria.ru/20250219/polsha-2000189087.html

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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)