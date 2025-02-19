В Польше заявили, что коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину нет
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: коалиции для отправки войск на Украину нет
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Коалиции стран ЕС для отправки войск на Украину в данный момент не существует, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР.
В Польше заявили о безвыходном положении ЕС по Украине
15 февраля, 18:29
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.