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В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
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01:59 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/polsha-2000189087.html
В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину
В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину - РИА Новости, 19.02.2025
В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину
Ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:59:00+03:00
2025-02-19T01:59:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
владислав косиняк-камыш
дональд трамп
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР. Он пояснил свою позицию тем, что на Украине "легко могут произойти провокации", но не уточнил кто и кого будет провоцировать. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250219/makron-2000188906.html
https://ria.ru/20250217/starmer-1999942269.html
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в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину

Минобороны Польши призвал соседей России не отправлять войска на Украину

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Макрон заявил, что Париж и Лондон не исключают отправку военных на Украину
01:56
Он пояснил свою позицию тем, что на Украине "легко могут произойти провокации", но не уточнил кто и кого будет провоцировать.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Стармер в ближайшие дни поговорит с Зеленским об отправке войск на Украину
17 февраля, 23:19
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВладислав Косиняк-КамышДональд ТрампКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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