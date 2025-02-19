В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину
Минобороны Польши призвал соседей России не отправлять войска на Украину
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР.
Он пояснил свою позицию тем, что на Украине "легко могут произойти провокации", но не уточнил кто и кого будет провоцировать.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.