https://ria.ru/20250219/polsha-2000189087.html

В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину

В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину - РИА Новости, 19.02.2025

В Польше призвали соседей России не отправлять войска на Украину

Ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:59:00+03:00

2025-02-19T01:59:00+03:00

2025-02-19T01:59:00+03:00

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владислав косиняк-камыш

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кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Ни одна из граничащих с Россией стран не должна направлять свои войска на Украину, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине", - цитирует Косиняка-Камыша агентство РАР. Он пояснил свою позицию тем, что на Украине "легко могут произойти провокации", но не уточнил кто и кого будет провоцировать. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Как сообщала газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250219/makron-2000188906.html

https://ria.ru/20250217/starmer-1999942269.html

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в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)