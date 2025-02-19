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Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены - РИА Новости, 19.02.2025
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10:41 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/politsiya-2000231504.html
Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены
Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены - РИА Новости, 19.02.2025
Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены
Житель Севастополя, которому не понравилась новая прическа жены, сломал руку парикмахерше, на него завели уголовное дело, сообщает полиция города. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:41:00+03:00
2025-02-19T10:41:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Житель Севастополя, которому не понравилась новая прическа жены, сломал руку парикмахерше, на него завели уголовное дело, сообщает полиция города. "Смена имиджа клиентки стала причиной серьёзных травм для 43-летней женщины-парикмахера. 31-летний мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой", - говорится в сообщении. По данным полиции, с порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку, "в результате чего она получила несколько переломов". "Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести", - подчеркнули в полиции. Недовольный муж задержан. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе полиции города, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит вплоть до трех лет лишения свободы. "Он признал вину и раскаялся", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241211/sud-1988669233.html
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за прически жены

Житель Севастополя сломал руку парикмахерше из-за новой прически жены

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Житель Севастополя, которому не понравилась новая прическа жены, сломал руку парикмахерше, на него завели уголовное дело, сообщает полиция города.
"Смена имиджа клиентки стала причиной серьёзных травм для 43-летней женщины-парикмахера. 31-летний мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Её восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес, где находится стилистка, и отправился к ней домой", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, с порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку, "в результате чего она получила несколько переломов". "Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести", - подчеркнули в полиции.
Недовольный муж задержан.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе полиции города, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит вплоть до трех лет лишения свободы.
"Он признал вину и раскаялся", - подчеркнули в пресс-службе.
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