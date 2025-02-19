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Политолог оценил слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 19.02.2025
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12:11 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/politolog-2000254745.html
Политолог оценил слова Трампа о Зеленском
Политолог оценил слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 19.02.2025
Политолог оценил слова Трампа о Зеленском
Критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского соответствуют давнему плохому отношению американского лидера к этой фигуре,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:11:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского соответствуют давнему плохому отношению американского лидера к этой фигуре, однако Трамп, сделавший такие высказывания, может также стремиться подготовить уловку для России, высказал мнение в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов. Ранее на пресс-конференции Трамп высказал разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость провести выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. "Он к этому человек всегда относился крайне отрицательно, и всегда, я думаю, подразумевалось, что Трамп придет, и это будет конец политической карьеры Зеленского. Но в данном случае я бы хотел предостеречь от некоторой эйфории по этому поводу. Во-первых, речь идет конкретно о личности Зеленского. Если Зеленского уберут, то ничего, по большому счету, для нас не изменится", - считает Родионов. Собеседник полагает, что замена лидера киевского режима на другую фигуру из числа военных и политических деятелей Украины может быть уловкой США в рамках переговоров с российской стороной, у которой есть вопросы к легитимности Зеленского. Эксперт также отметил, что Трамп, говоря о территориальных потерях Украины, не упомянул, в каких границах государство должно сохраниться. В том, что США признают за Россией все четыре новых региона, собеседник сильно сомневается. Критика расходов США на поддержку Киева со стороны Трампа также может быть частью переговорной тактики американского президента, стремящегося получить доступ к залежам полезных ископаемых на Украине. "Это его политический стиль - он действует в рамках формулы "если хочешь получить одного одногорбого верблюда - требуй двух двугорбых". Такое же прожектерство, как то, что он хочет Гренландию, Канаду и так далее. То есть главное - выстроить какие-то требования, причем намеренно завышенные, и может быть, что-то перепадет", - объяснил свою точку зрения эксперт.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000237896.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий родионов, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Родионов, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Политолог оценил слова Трампа о Зеленском

Родионов: Трамп не выносит Зеленского, но может готовить России уловку

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского соответствуют давнему плохому отношению американского лидера к этой фигуре, однако Трамп, сделавший такие высказывания, может также стремиться подготовить уловку для России, высказал мнение в разговоре с РИА Новости директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов.
Ранее на пресс-конференции Трамп высказал разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Американский президент также указал на низкий уровень поддержки Зеленского населением и поддержал необходимость провести выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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"Он к этому человек всегда относился крайне отрицательно, и всегда, я думаю, подразумевалось, что Трамп придет, и это будет конец политической карьеры Зеленского. Но в данном случае я бы хотел предостеречь от некоторой эйфории по этому поводу. Во-первых, речь идет конкретно о личности Зеленского. Если Зеленского уберут, то ничего, по большому счету, для нас не изменится", - считает Родионов.
Собеседник полагает, что замена лидера киевского режима на другую фигуру из числа военных и политических деятелей Украины может быть уловкой США в рамках переговоров с российской стороной, у которой есть вопросы к легитимности Зеленского. Эксперт также отметил, что Трамп, говоря о территориальных потерях Украины, не упомянул, в каких границах государство должно сохраниться. В том, что США признают за Россией все четыре новых региона, собеседник сильно сомневается. Критика расходов США на поддержку Киева со стороны Трампа также может быть частью переговорной тактики американского президента, стремящегося получить доступ к залежам полезных ископаемых на Украине.
"Это его политический стиль - он действует в рамках формулы "если хочешь получить одного одногорбого верблюда - требуй двух двугорбых". Такое же прожектерство, как то, что он хочет Гренландию, Канаду и так далее. То есть главное - выстроить какие-то требования, причем намеренно завышенные, и может быть, что-то перепадет", - объяснил свою точку зрения эксперт.
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Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
6 ноября 2024, 13:36
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий РодионовМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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