В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Черниговской области
Лебедев: в черниговском селе Николаевка ранили и ликвидировали 15 военных ВСУ
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полтора десятка украинских военнослужащих попали под российский удар в селе Николаевка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В селе Николаевка оказалось, что боевики разместились на территории свинофермы. Почему не на территории школы, которая есть в этом селе, или даже на территории соседней со свинофермой пилорамы — неизвестно. Наши дроноводы устроили им вечеринку, закидав гранатами из БПЛА. А началось все с ювелирного попадания в дымоход. В результате около 15 бандеровцев были ранены и ликвидированы", — сказал он.
Кроме того, российские войска нанесли удары в селах Тимоновичи и Гремячка, где украинские военнослужащие пытались расквартироваться в домах, покинутых местными жителями, добавил собеседник агентства.
"Но такое соседство с Брянской областью не очень нравится нашему Министерству обороны, поэтому за прошедшие сутки обжитые там позиции боевиков четырежды попадали под обстрел из ствольной артиллерии и один раз из миномета", — сказал Лебедев.
По его словам, похожая ситуация сложилась и в Гремячке: там нанесли удар по дому, где находились солдаты ВСУ, они попытались сбежать, но по ним также открыли огонь.
В ответ на атаки гражданских объектов со стороны противника российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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