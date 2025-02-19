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В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2025
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20:48 19.02.2025 (обновлено: 21:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/podpole-2000401336.html
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Черниговской области
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2025
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Черниговской области
Полтора десятка украинских военнослужащих попали под российский удар в селе Николаевка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:48:00+03:00
2025-02-19T21:25:00+03:00
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полтора десятка украинских военнослужащих попали под российский удар в селе Николаевка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В селе Николаевка оказалось, что боевики разместились на территории свинофермы. Почему не на территории школы, которая есть в этом селе, или даже на территории соседней со свинофермой пилорамы — неизвестно. Наши дроноводы устроили им вечеринку, закидав гранатами из БПЛА. А началось все с ювелирного попадания в дымоход. В результате около 15 бандеровцев были ранены и ликвидированы", — сказал он.Кроме того, российские войска нанесли удары в селах Тимоновичи и Гремячка, где украинские военнослужащие пытались расквартироваться в домах, покинутых местными жителями, добавил собеседник агентства."Но такое соседство с Брянской областью не очень нравится нашему Министерству обороны, поэтому за прошедшие сутки обжитые там позиции боевиков четырежды попадали под обстрел из ствольной артиллерии и один раз из миномета", — сказал Лебедев.По его словам, похожая ситуация сложилась и в Гремячке: там нанесли удар по дому, где находились солдаты ВСУ, они попытались сбежать, но по ним также открыли огонь.В ответ на атаки гражданских объектов со стороны противника российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черниговская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по военным ВСУ в Черниговской области

Лебедев: в черниговском селе Николаевка ранили и ликвидировали 15 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Полтора десятка украинских военнослужащих попали под российский удар в селе Николаевка Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В селе Николаевка оказалось, что боевики разместились на территории свинофермы. Почему не на территории школы, которая есть в этом селе, или даже на территории соседней со свинофермой пилорамы — неизвестно. Наши дроноводы устроили им вечеринку, закидав гранатами из БПЛА. А началось все с ювелирного попадания в дымоход. В результате около 15 бандеровцев были ранены и ликвидированы", — сказал он.
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Кроме того, российские войска нанесли удары в селах Тимоновичи и Гремячка, где украинские военнослужащие пытались расквартироваться в домах, покинутых местными жителями, добавил собеседник агентства.
"Но такое соседство с Брянской областью не очень нравится нашему Министерству обороны, поэтому за прошедшие сутки обжитые там позиции боевиков четырежды попадали под обстрел из ствольной артиллерии и один раз из миномета", — сказал Лебедев.
По его словам, похожая ситуация сложилась и в Гремячке: там нанесли удар по дому, где находились солдаты ВСУ, они попытались сбежать, но по ним также открыли огонь.
В ответ на атаки гражданских объектов со стороны противника российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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