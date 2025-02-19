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В Подмосковье задержали треш-стримера за видео с унижением женщины
В Подмосковье задержали треш-стримера за видео с унижением женщины - РИА Новости, 19.02.2025
В Подмосковье задержали треш-стримера за видео с унижением женщины
Сотрудники полиции задержали автора треш-контента в подмосковном Видном за публикацию видео с унижением женщины, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:04:00+03:00
2025-02-19T14:04:00+03:00
2025-02-19T14:31:00+03:00
происшествия
видное
смоленская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали автора треш-контента в подмосковном Видном за публикацию видео с унижением женщины, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеоролик, на котором автор "провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих её честь и достоинство". "Сотрудники полиции установили личность стримера, им оказался уроженец Смоленской области 2001 года рождения. Также установлено, что свои трансляции гражданин осуществляет из г. Видное Московской области", - написала Волк в своем Telegram-канале. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что стример известен под никнеймом "Дон Грязь". Его задержали прямо во время очередной трансляции и вместе с собранными материалами передали в следственные органы.
https://ria.ru/20240731/sk-1963102836.html
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происшествия, видное, смоленская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Видное, Смоленская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали треш-стримера за видео с унижением женщины
В Подмосковье задержали треш-стримера "Дон Грязь" за видео с унижением женщины