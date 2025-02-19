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Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025
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Надежные люди
 
18:19 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/poddubnyj-2000374651.html
Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей в Курской области
Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей в Курской области - РИА Новости, 19.02.2025
Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей в Курской области
Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с Народным фронтом собрали более 20 миллионов рублей для подразделений, которые воюют в Курской... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:19:00+03:00
2025-02-19T18:19:00+03:00
надежные люди
курская область
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с Народным фронтом собрали более 20 миллионов рублей для подразделений, которые воюют в Курской области, сообщается в Telegram-канале Поддубного. "Сбор Евгения Поддубного, дата старта: 24 января 2025 года, 8 тысяч 463 транзакции, 21 миллион 560 тысяч 448 рублей на 19 февраля 2025... Совместно с Народным фронтом продолжаем сбор для частей, которые воюют в Курской области", - говорится в сообщении. Поддубный отметил, что сбор продолжается и нужно "помогать всем миром", на собранные средства будут закуплены квадрокоптеры, усилители сигнала и другое необходимое оборудование для частей, воюющих в Курской области. "Бойцы ведут активные наступательные действия, которые - и это естественно - сопряжены с большими потерями в технике, особенно это касается средств разведки. И тут нужно помогать всем миром. Коптеры, усилители сигнала, другое необходимое оборудование будем передавать частями, чтобы максимально быстро помочь нашим силам в наступлении", - отметил военкор.
https://ria.ru/20250219/pomosch-2000342376.html
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курская область, россия, евгений поддубный
Надежные люди, Курская область, Россия, Евгений Поддубный
Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей в Курской области

Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей, воюющих в Курской области

© Народный ФронтЕвгений Поддубный и Народный Фронт собрали более 20 миллионов рублей для воюющих в Курской области. Кадр видео
Евгений Поддубный и Народный Фронт собрали более 20 миллионов рублей для воюющих в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Народный Фронт
Евгений Поддубный и Народный Фронт собрали более 20 миллионов рублей для воюющих в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с Народным фронтом собрали более 20 миллионов рублей для подразделений, которые воюют в Курской области, сообщается в Telegram-канале Поддубного.
"Сбор Евгения Поддубного, дата старта: 24 января 2025 года, 8 тысяч 463 транзакции, 21 миллион 560 тысяч 448 рублей на 19 февраля 2025... Совместно с Народным фронтом продолжаем сбор для частей, которые воюют в Курской области", - говорится в сообщении.
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Поддубный отметил, что сбор продолжается и нужно "помогать всем миром", на собранные средства будут закуплены квадрокоптеры, усилители сигнала и другое необходимое оборудование для частей, воюющих в Курской области.
"Бойцы ведут активные наступательные действия, которые - и это естественно - сопряжены с большими потерями в технике, особенно это касается средств разведки. И тут нужно помогать всем миром. Коптеры, усилители сигнала, другое необходимое оборудование будем передавать частями, чтобы максимально быстро помочь нашим силам в наступлении", - отметил военкор.
 
Надежные людиКурская областьРоссияЕвгений Поддубный
 
 
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