Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей в Курской области
Поддубный собрал более 20 миллионов рублей для частей, воюющих в Курской области
© Народный ФронтЕвгений Поддубный и Народный Фронт собрали более 20 миллионов рублей для воюющих в Курской области. Кадр видео
Евгений Поддубный и Народный Фронт собрали более 20 миллионов рублей для воюющих в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с Народным фронтом собрали более 20 миллионов рублей для подразделений, которые воюют в Курской области, сообщается в Telegram-канале Поддубного.
"Сбор Евгения Поддубного, дата старта: 24 января 2025 года, 8 тысяч 463 транзакции, 21 миллион 560 тысяч 448 рублей на 19 февраля 2025... Совместно с Народным фронтом продолжаем сбор для частей, которые воюют в Курской области", - говорится в сообщении.
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Поддубный отметил, что сбор продолжается и нужно "помогать всем миром", на собранные средства будут закуплены квадрокоптеры, усилители сигнала и другое необходимое оборудование для частей, воюющих в Курской области.
"Бойцы ведут активные наступательные действия, которые - и это естественно - сопряжены с большими потерями в технике, особенно это касается средств разведки. И тут нужно помогать всем миром. Коптеры, усилители сигнала, другое необходимое оборудование будем передавать частями, чтобы максимально быстро помочь нашим силам в наступлении", - отметил военкор.