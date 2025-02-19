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Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025
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07:40 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/podarki-2000204695.html
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля - РИА Новости, 19.02.2025
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля
Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля, в числе других подарков - романтический вечер,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:40:00+03:00
2025-02-19T07:40:00+03:00
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля, в числе других подарков - романтический вечер, парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки, говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "Мужчины ожидают 23 февраля получить от своих близких в подарок деньги, гаджеты, предметы одежды и бытовую технику. Некоторым будет достаточно от второй половинки внимания и объятий", - сказано в исследовании, участниками которого стали почти 4 тысячи человек. "При этом у дарительниц другие приоритеты. Треть россиянок планируют вручить предметы одежды и аксессуары, 24% — гаджеты. Опрошенные рассказали, что устроят любимому романтический вечер, подарят парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки. Меньше всего девушки готовы покупать обувь, туры в путешествие, бытовую технику или ограничиваться деньгами", - выяснили аналитики. Мужчины в свою очередь планируют дарить близким в Международный женский день цветы (61% опрошенных), сладости и сертификаты в любимые магазины. Еще 16% хотят подарить путешествие - однако хотят получить такой подарок 40% респонденток. Аналогично и с гаджетами: 34% девушек ожидают их в подарок, но лишь 10% мужчин собираются вручить их. Самой популярной площадкой для приобретения подарка на гендерные праздники стали маркетплейсы, на втором месте - оффлайн-магазины, на третьем - интернет-магазины. "Люди в возрасте от 45 до 60 лет вовсе минимизируют расходы на гендерные праздники и выделяют на подарки не более 2000 рублей. Женщины, как правило, не планируют тратить большие суммы на коллег и друзей: оптимально — до 1000 рублей, а максимум — не более 5000 рублей. Мужская часть аудитории закладывает бюджет на подарки немного выше: от 2000 до 5000 рублей. При этом на 14 февраля они закладывали бюджет вдвое больше: до 10 000 рублей", - добавили аналитики.
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общество
Общество
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля

"Апельсин": одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками на 23 февраля

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Одежда и гаджеты стали самыми популярными подарками, которые россиянки планируют вручить мужчинам на 23 февраля, в числе других подарков - романтический вечер, парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки, говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Мужчины ожидают 23 февраля получить от своих близких в подарок деньги, гаджеты, предметы одежды и бытовую технику. Некоторым будет достаточно от второй половинки внимания и объятий", - сказано в исследовании, участниками которого стали почти 4 тысячи человек.
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"При этом у дарительниц другие приоритеты. Треть россиянок планируют вручить предметы одежды и аксессуары, 24% — гаджеты. Опрошенные рассказали, что устроят любимому романтический вечер, подарят парфюм, инструменты для ремонта, аксессуары для автомобиля и носки. Меньше всего девушки готовы покупать обувь, туры в путешествие, бытовую технику или ограничиваться деньгами", - выяснили аналитики.
Мужчины в свою очередь планируют дарить близким в Международный женский день цветы (61% опрошенных), сладости и сертификаты в любимые магазины. Еще 16% хотят подарить путешествие - однако хотят получить такой подарок 40% респонденток. Аналогично и с гаджетами: 34% девушек ожидают их в подарок, но лишь 10% мужчин собираются вручить их.
Самой популярной площадкой для приобретения подарка на гендерные праздники стали маркетплейсы, на втором месте - оффлайн-магазины, на третьем - интернет-магазины.
"Люди в возрасте от 45 до 60 лет вовсе минимизируют расходы на гендерные праздники и выделяют на подарки не более 2000 рублей. Женщины, как правило, не планируют тратить большие суммы на коллег и друзей: оптимально — до 1000 рублей, а максимум — не более 5000 рублей. Мужская часть аудитории закладывает бюджет на подарки немного выше: от 2000 до 5000 рублей. При этом на 14 февраля они закладывали бюджет вдвое больше: до 10 000 рублей", - добавили аналитики.
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