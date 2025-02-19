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Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область - РИА Новости, 19.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/plennyy-2000303414.html
Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область
Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область - РИА Новости, 19.02.2025
Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область
Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:06:00+03:00
2025-02-19T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область. До начала СВО Михаил Проць трудился на предприятии военно-промышленного комплекса. Последнее место работы перед мобилизацией - Одесский авиационный завод. Он рассказал, что после отпуска не вернулся в воинскую часть, дезертировал, его объявили в "СЗЧ" (самовольное оставление части). Почти два года скрывался дома, но в октябре 2024 года поймали и отправили в Курскую область. "Мы должны были держать оборону в районе села Гуева (Суджанский район Курской области - ред.)", - сказал пленный. По его словам, командование ВСУ спешно "затыкает дыры" на сложных участках, планирование боевых действий плохое. "Ко мне относятся по-человечески: кормят-поят, оказывают медицинскую помощь. У меня проблемы с позвоночником. Меня не должны были мобилизовать. Вышло какое-то недоразумение", - пояснил Проць, упомянув о "мясных штурмах", которые ничего не дают.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
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курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область

Пленный Проць дезертировал из ВСУ, но его поймали и отправили в Курскую область

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область.
До начала СВО Михаил Проць трудился на предприятии военно-промышленного комплекса. Последнее место работы перед мобилизацией - Одесский авиационный завод. Он рассказал, что после отпуска не вернулся в воинскую часть, дезертировал, его объявили в "СЗЧ" (самовольное оставление части). Почти два года скрывался дома, но в октябре 2024 года поймали и отправили в Курскую область.
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"Мы должны были держать оборону в районе села Гуева (Суджанский район Курской области - ред.)", - сказал пленный.
По его словам, командование ВСУ спешно "затыкает дыры" на сложных участках, планирование боевых действий плохое.
"Ко мне относятся по-человечески: кормят-поят, оказывают медицинскую помощь. У меня проблемы с позвоночником. Меня не должны были мобилизовать. Вышло какое-то недоразумение", - пояснил Проць, упомянув о "мясных штурмах", которые ничего не дают.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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