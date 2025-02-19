https://ria.ru/20250219/plennyy-2000303414.html

Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область

Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область - РИА Новости, 19.02.2025

Украинский пленный рассказал, как попал в Курскую область

Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:06:00+03:00

2025-02-19T15:06:00+03:00

2025-02-19T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область. До начала СВО Михаил Проць трудился на предприятии военно-промышленного комплекса. Последнее место работы перед мобилизацией - Одесский авиационный завод. Он рассказал, что после отпуска не вернулся в воинскую часть, дезертировал, его объявили в "СЗЧ" (самовольное оставление части). Почти два года скрывался дома, но в октябре 2024 года поймали и отправили в Курскую область. "Мы должны были держать оборону в районе села Гуева (Суджанский район Курской области - ред.)", - сказал пленный. По его словам, командование ВСУ спешно "затыкает дыры" на сложных участках, планирование боевых действий плохое. "Ко мне относятся по-человечески: кормят-поят, оказывают медицинскую помощь. У меня проблемы с позвоночником. Меня не должны были мобилизовать. Вышло какое-то недоразумение", - пояснил Проць, упомянув о "мясных штурмах", которые ничего не дают.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

https://ria.ru/20250215/front-1999349912.html

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, суджанский район, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины