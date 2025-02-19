Рейтинг@Mail.ru
"Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/platon-2000301197.html
"Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем
"Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем - РИА Новости, 19.02.2025
"Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем
Оператор системы "Платон" отменяет ошибочно начисленные перевозчикам штрафы, выписанные из-за некорректной работы систем контроля в зонах действия средств... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:58:00+03:00
2025-02-19T14:58:00+03:00
россия
платон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29536/36/295363649_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d7f716bed461c7be48b476eb8be2b8e9.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оператор системы "Платон" отменяет ошибочно начисленные перевозчикам штрафы, выписанные из-за некорректной работы систем контроля в зонах действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора "Платона". Во вторник "Российская газета" писала о жалобах крупных грузоперевозчиков на регулярные сбои в работе государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон", из-за которых логисты получают необоснованные штрафы и тратят большое количество времени на их оспаривание. Уточнялось, что сбои в ряде случаев происходили из-за некорректной работы систем оплаты проезда под воздействием РЭБ. "На 12 февраля 2025 года было получено и рассмотрено свыше 3 тысяч обращений от перевозчиков, затрагивающих 12,5 тысячи постановлений. Из них примерно 800 постановлений были признаны подлежащими отмене из-за подтвержденного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы", - рассказали в компании. Там отметили, что для устранения проблемы со штрафами, вызванными некорректной работой систем контроля в зонах действия РЭБ, фиксация нарушений временно отключена на 32 объектах идентификации грузовиков, где были зафиксированы случаи влияния РЭБ на систему. Минтрансом России совместно с Федеральным дорожным агентством и оператором системы "Платон" был реализован ряд мер для решения вопросов, связанных со штрафами. "Создана оперативная группа для анализа поступающих данных и поиска решений... Начат процесс отмены ранее вынесенных штрафов… Принято решение об аннулировании случаев нарушений, зафиксированных рамками, впоследствии переведенными в особый режим, если по этим случаям еще не были вынесены постановления о штрафах", - уточнил оператор.
https://ria.ru/20250203/progrev-1996937663.html
https://ria.ru/20241227/mintrans-1991770808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29536/36/295363649_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3d5c103cb4a31440af23b9072117eccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, платон, общество
Россия, Платон, Общество
"Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем

Оператор "Платона" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкБольшегрузный транспорт
Большегрузный транспорт - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Большегрузный транспорт . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оператор системы "Платон" отменяет ошибочно начисленные перевозчикам штрафы, выписанные из-за некорректной работы систем контроля в зонах действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора "Платона".
Во вторник "Российская газета" писала о жалобах крупных грузоперевозчиков на регулярные сбои в работе государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон", из-за которых логисты получают необоснованные штрафы и тратят большое количество времени на их оспаривание. Уточнялось, что сбои в ряде случаев происходили из-за некорректной работы систем оплаты проезда под воздействием РЭБ.
Прогрев автомобиля зимой - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Водителей предупредили о штрафах за длительный прогрев авто
3 февраля, 02:17
"На 12 февраля 2025 года было получено и рассмотрено свыше 3 тысяч обращений от перевозчиков, затрагивающих 12,5 тысячи постановлений. Из них примерно 800 постановлений были признаны подлежащими отмене из-за подтвержденного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на работу системы", - рассказали в компании.
Там отметили, что для устранения проблемы со штрафами, вызванными некорректной работой систем контроля в зонах действия РЭБ, фиксация нарушений временно отключена на 32 объектах идентификации грузовиков, где были зафиксированы случаи влияния РЭБ на систему.
Минтрансом России совместно с Федеральным дорожным агентством и оператором системы "Платон" был реализован ряд мер для решения вопросов, связанных со штрафами.
"Создана оперативная группа для анализа поступающих данных и поиска решений... Начат процесс отмены ранее вынесенных штрафов… Принято решение об аннулировании случаев нарушений, зафиксированных рамками, впоследствии переведенными в особый режим, если по этим случаям еще не были вынесены постановления о штрафах", - уточнил оператор.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Минтранс предложил поэтапную отмену скидок за плату по системе "Платон"
27 декабря 2024, 22:23
 
РоссияПлатонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала