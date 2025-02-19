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Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США
Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США - РИА Новости, 19.02.2025
Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для тех, кто может попытаться подорвать диалог между Россией и США, нет "красных линий". РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:35:00+03:00
2025-02-19T19:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для тех, кто может попытаться подорвать диалог между Россией и США, нет "красных линий".Представитель Кремля в интервью тележурналисту Павлу Зарубину отметил, что в мире, очевидно, будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, эти силы будут что-то делать, чтобы подорвать диалог Москвы и Вашингтона.Отвечая на реплику о том, что у выступающих против нормализации этого диалога нет никаких "красных линий", Песков согласился: "да, так и есть".Фрагмент интервью представителя Кремля опубликован в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000387409.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США
Песков: для тех, кто хочет подорвать диалог России и США, нет красных линий