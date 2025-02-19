https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html

Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США

Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США - РИА Новости, 19.02.2025

Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для тех, кто может попытаться подорвать диалог между Россией и США, нет "красных линий". РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:35:00+03:00

2025-02-19T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для тех, кто может попытаться подорвать диалог между Россией и США, нет "красных линий".Представитель Кремля в интервью тележурналисту Павлу Зарубину отметил, что в мире, очевидно, будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, эти силы будут что-то делать, чтобы подорвать диалог Москвы и Вашингтона.Отвечая на реплику о том, что у выступающих против нормализации этого диалога нет никаких "красных линий", Песков согласился: "да, так и есть".Фрагмент интервью представителя Кремля опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000387409.html

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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире