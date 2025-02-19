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Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде
Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде
Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:27:00+03:00
2025-02-19T19:27:00+03:00
2025-02-19T19:33:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку ее (встречи Путина и Трампа - ред.)", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде
Песков: РФ и США условились начать конкретную подготовку встречи Путина и Трампа