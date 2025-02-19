https://ria.ru/20250219/peskov-2000388991.html

Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде

Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде

Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:27:00+03:00

2025-02-19T19:27:00+03:00

2025-02-19T19:33:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку ее (встречи Путина и Трампа - ред.)", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000390568.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп