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Песков высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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19:25 19.02.2025 (обновлено: 19:31 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000387971.html
Песков высказался о встрече Путина и Трампа
Песков высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Песков высказался о встрече Путина и Трампа
РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:25:00+03:00
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россия
сша
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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россия, сша, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков высказался о встрече Путина и Трампа

Песков: в Эр-Рияде РФ и США договорились организовать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Песков рассказал о результатах переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 19:27
 
РоссияСШАВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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