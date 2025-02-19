https://ria.ru/20250219/peskov-2000387971.html
Песков высказался о встрече Путина и Трампа
Песков высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Песков высказался о встрече Путина и Трампа
РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:25:00+03:00
2025-02-19T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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Песков высказался о встрече Путина и Трампа
Песков: в Эр-Рияде РФ и США договорились организовать встречу Путина и Трампа