https://ria.ru/20250219/peskov-2000387971.html

Песков высказался о встрече Путина и Трампа

Песков высказался о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

Песков высказался о встрече Путина и Трампа

РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:25:00+03:00

2025-02-19T19:25:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

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