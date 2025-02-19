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В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025
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19:24 19.02.2025 (обновлено: 19:41 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000387409.html
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:24:00+03:00
2025-02-19T19:41:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно быть начеку. Сказал он это в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Представитель Кремля отметил, что в мире, очевидно, будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США.&quot;И очевидно, что эти &quot;те&quot; будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. И здесь, конечно, нам всем нужно быть начеку&quot;, - сказал Песков.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, павел зарубин
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Павел Зарубин
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США

Песков: в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между Россией и США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно быть начеку. Сказал он это в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Представитель Кремля отметил, что в мире, очевидно, будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США.
«

"И очевидно, что эти "те" будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. И здесь, конечно, нам всем нужно быть начеку", - сказал Песков.

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
Вчера, 19:22
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреПавел Зарубин
 
 
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