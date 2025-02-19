https://ria.ru/20250219/peskov-2000387409.html

В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США

В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:24:00+03:00

2025-02-19T19:24:00+03:00

2025-02-19T19:41:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

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дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно быть начеку. Сказал он это в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Представитель Кремля отметил, что в мире, очевидно, будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США."И очевидно, что эти "те" будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. И здесь, конечно, нам всем нужно быть начеку", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000386909.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, павел зарубин