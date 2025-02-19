https://ria.ru/20250219/peskov-2000387409.html
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:24:00+03:00
2025-02-19T19:24:00+03:00
2025-02-19T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между РФ и США, отметив, что здесь всем нужно быть начеку. Сказал он это в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Представитель Кремля отметил, что в мире, очевидно, будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США."И очевидно, что эти "те" будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог. И здесь, конечно, нам всем нужно быть начеку", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000386909.html
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В Кремле допустили попытки подорвать диалог между Россией и США
Песков: в мире будут те, кто попытается подорвать диалог между Россией и США