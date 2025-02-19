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России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2025
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19:22 19.02.2025 (обновлено: 19:32 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000386909.html
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2025
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
России и США необходимо реанимировать дипломатический потенциал, посольства в Москве и Вашингтоне пока парализованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:22:00+03:00
2025-02-19T19:32:00+03:00
россия
сша
москва
в мире
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. России и США необходимо реанимировать дипломатический потенциал, посольства в Москве и Вашингтоне пока парализованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков рассказал, что работа по подготовке встречи лидеров России и США будет продолжаться."Министр иностранных дел сказал, что теперь уже даны поручения нашим дипломатам быстро собрать уже группы на экспертном уровне, чтобы начать проговоры всех соответствующих вопросов. Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств. Потому что посольства в своей работе абсолютно парализованы, что их посольство в Москве, что наше посольство в Вашингтоне. Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа", - сказал Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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россия, сша, москва, в мире, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков

Песков: РФ и США нужно реанимировать диппотенциал, посольства пока парализованы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. России и США необходимо реанимировать дипломатический потенциал, посольства в Москве и Вашингтоне пока парализованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков рассказал, что работа по подготовке встречи лидеров России и США будет продолжаться.
"Министр иностранных дел сказал, что теперь уже даны поручения нашим дипломатам быстро собрать уже группы на экспертном уровне, чтобы начать проговоры всех соответствующих вопросов. Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств. Потому что посольства в своей работе абсолютно парализованы, что их посольство в Москве, что наше посольство в Вашингтоне. Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа", - сказал Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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