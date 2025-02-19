https://ria.ru/20250219/peskov-2000386909.html
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2025
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
России и США необходимо реанимировать дипломатический потенциал, посольства в Москве и Вашингтоне пока парализованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:22:00+03:00
2025-02-19T19:22:00+03:00
2025-02-19T19:32:00+03:00
россия
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москва
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дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. России и США необходимо реанимировать дипломатический потенциал, посольства в Москве и Вашингтоне пока парализованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков рассказал, что работа по подготовке встречи лидеров России и США будет продолжаться."Министр иностранных дел сказал, что теперь уже даны поручения нашим дипломатам быстро собрать уже группы на экспертном уровне, чтобы начать проговоры всех соответствующих вопросов. Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств. Потому что посольства в своей работе абсолютно парализованы, что их посольство в Москве, что наше посольство в Вашингтоне. Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа", - сказал Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000390568.html
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Россия, США, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
Песков: РФ и США нужно реанимировать диппотенциал, посольства пока парализованы