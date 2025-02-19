https://ria.ru/20250219/peskov-2000386727.html
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа
Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:19:00+03:00
2025-02-19T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Встреча должна быть подготовленной. Сейчас говорить точно, сколько на это уйдет времени - дни или недели - невозможно", -сказал Песков.
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Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа
Песков: сложно сказать, сколько будет идти подготовка к встрече Путина и Трампа