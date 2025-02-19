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Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
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19:19 19.02.2025 (обновлено: 19:30 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000386727.html
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.02.2025
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа
Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:19:00+03:00
2025-02-19T19:30:00+03:00
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дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Встреча должна быть подготовленной. Сейчас говорить точно, сколько на это уйдет времени - дни или недели - невозможно", -сказал Песков.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000386909.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Песков: сложно сказать, сколько будет идти подготовка к встрече Путина и Трампа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сложно точно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - дни или недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Встреча должна быть подготовленной. Сейчас говорить точно, сколько на это уйдет времени - дни или недели - невозможно", -сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
России и США нужно реанимировать дипломатический потенциал, заявил Песков
Вчера, 19:22
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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