https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html

В Кремле ответили на вопрос о выборах на Украине

В Кремле ответили на вопрос о выборах на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о выборах на Украине

Никаких решений не могут принять в Вашингтоне и Москве по поводу проведения выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:32:00+03:00

2025-02-19T11:32:00+03:00

2025-02-19T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Никаких решений не могут принять в Вашингтоне и Москве по поводу проведения выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких решений на этот счет, конечно же, не может быть принято в Москве и Вашингтоне. Есть определенный обмен мнений на этот счет, но дальше этого это не может заходить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, должны ли пройти выборы на Украине до прекращения огня или после.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

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украина, в мире, сша, россия, владимир зеленский