https://ria.ru/20250219/peregovory-2000344694.html

Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения

Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения - РИА Новости, 19.02.2025

Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения

Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:00:00+03:00

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2025-02-19T17:16:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дональд трамп

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России", - сказал глава государства журналистам.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, владимир путин