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Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения - РИА Новости, 19.02.2025
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17:00 19.02.2025 (обновлено: 17:16 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000344694.html
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения - РИА Новости, 19.02.2025
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения
Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
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россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России", - сказал глава государства журналистам.
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения

Путин: РФ и США подготовят вопросы, чрезвычайно важные для обеих стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России", - сказал глава государства журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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