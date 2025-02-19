https://ria.ru/20250219/peregovory-2000344694.html
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения - РИА Новости, 19.02.2025
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения
Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:00:00+03:00
2025-02-19T17:00:00+03:00
2025-02-19T17:16:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Команды России и США должны подготовиться, чтобы выйти на приемлемые решения по разным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России", - сказал глава государства журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения
Путин: РФ и США подготовят вопросы, чрезвычайно важные для обеих стран