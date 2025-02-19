https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры

Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры - РИА Новости, 19.02.2025

Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, по оценке российской стороны, прошли хорошо — и "это успех": стороны слушали друг друга. По нынешним временам, после... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T08:01:00+03:00

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владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, по оценке российской стороны, прошли хорошо — и "это успех": стороны слушали друг друга. По нынешним временам, после трех лет отсутствия диалога, это уже прорыв — именно поэтому один из участников переговоров с американской стороны, давний друг Трампа Стив Уиткофф (неделю назад посетивший Москву), заявил, что "мы и не могли себе представить лучшего результата таких переговоров". Да, договорились "всего лишь" начать разговаривать, но ничего другого и нельзя было ожидать от первой встречи на высоком уровне.Два министра иностранных дел и два помощника президентов обсуждали не только Украину, а весь комплекс двусторонних отношений, а значит, и мировых проблем (потому что немалая их часть зависит от отношений двух стран). Да, Украина — это ключ к возобновлению полноценных отношений (включая экономические), но завершение украинского конфликта невозможно по мановению волшебной палочки, тем более что ни у кого ее нет. Но есть желание попробовать договориться — и ключевым событием на этом пути станет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Стремительное развитие событий привело к тому, что еще накануне переговоров в Саудовской Аравии пошли разговоры о том, что саммит может состояться уже до конца февраля, но по итогам встречи Лаврова и Ушакова с Рубио — Уолтцем — Уиткоффом стало понятно, что такой бешеный темп маловероятен. Хотя, конечно, полностью исключать возможность столь скорой встречи все же нельзя — после того как делегации вернутся к себе домой и доложат президентам о содержании переговоров, Путин и Трамп вполне могут созвониться и договориться о личной встрече в ближайшие дни, что называется, без предварительных условий.Понятно, что обе стороны хотят, чтобы к началу встречи в верхах были достигнуты хотя бы предварительные договоренности на важные для каждой из них темы, но в таком случае ждать придется очень долго. Разногласия по Украине огромны — и чтобы даже не преодолеть, а обсудить их, нужны личные переговоры двух президентов. Таков настрой Трампа — да и Путин будет не против "быстрой встречи" при условии отказа от установки на то, что на ней непременно удастся прийти к прорывным договоренностям. Да, Трамп уже сделал шаг навстречу Путину, но на самом деле это шаг не к сдаче Украины, как кричат в Европе, а к диалогу, то есть к нормальному разговору между двумя странами. Однако никто в Москве не собирается уступать по принципиальным вопросам, связанным с Украиной, и поэтому мяч продолжает оставаться на стороне Вашингтона. Начало диалога — это очень хорошо, но дальше необходимо будет признать не просто реалии на земле (это Трамп и так уже сделал), а фундаментальные интересы России на украинском направлении. Может быть, лучше дать Трампу время на это?"Подобная тактика может показаться правильной, однако у нее есть и очевидные минусы. Они связаны с попытками сорвать встречу Путина и Трампа как таковую — или хотя бы максимально осложнить ситуацию, в которой она будет проходить. И речь тут не о провокациях вроде недавней чернобыльской, а о нарастающих призывах отправить на Украину европейских миротворцев. Хотя без американского одобрения, поддержки и гарантий безопасности это в принципе невозможно, данная тема будет все активнее раскручиваться в Европе. Заявление британского премьера Стармера о готовности участвовать в подобной миссии уже привело к выяснению отношений в Европе — большинство против, но есть и те, кто хочет понагнетать дохлую тему. Почему дохлую? Ведь хотя Штаты уже однозначно объяснили, что не отправят своих миротворцев, они же неофициально расспрашивают европейцев об их готовности отправить войска на Украину. Получается, что Америка просто хочет контролировать Украину руками европейцев? Конечно, но подобное желание несовместимо с попытками договориться с Россией о завершении конфликта.Россия никогда не согласится на ввод западного миротворческого контингента на Украину — ни в количестве 150 тысяч (о чем просит Зеленский), ни в количестве 30 тысяч (что обсуждают европейцы). А без согласия России миротворцы — даже если они стоят не на линии разделения, а в тылу украинских войск — превращаются в иностранный экспедиционный корпус, в армию, помогающую нашему противнику воевать с нами. То есть становятся законной целью — как и страны, их отправившие. В Евросоюзе это прекрасно понимают и поэтому никогда не отправят никого на Украину. Но разгонять тему будут, чтобы показать Трампу свою готовность взять на себя ответственность за Украину и убедить его отстаивать перед Путиным необходимость отправки миротворцев. То есть просто сорвать саммит Путина и Трампа — если не само его проведение, то любые возможные договоренности.Другое дело, что европейский блеф легко читается не только Путиным, но и Трампом — и американский президент вполне может использовать тему "готовности европейских миротворцев" просто для торга с президентом России. Чтобы потом уступить, согласившись на миротворцев из других, неевропейских стран — ведь главная цель состоит в удержании Украины в западной орбите, а для этого европейские войска вовсе не главное: достаточно будет целой сети двусторонних оборонных и экономических соглашений со странами НАТО (уже заключенных Киевом).Но именно это и неприемлемо для России — нейтральный статус Украины предусматривает ее выход из сферы доминирующего западного влияния. Без согласия Трампа на это никакие серьезные долгосрочные договоренности невозможны — и об этом и будет идти речь на встрече двух президентов.

https://ria.ru/20250218/tramp-2000091881.html

https://ria.ru/20250218/rossiya-2000142675.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде