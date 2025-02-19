https://ria.ru/20250219/pensii-2000357015.html

В России проиндексируют социальные пенсии

В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 19.02.2025

В России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:24:00+03:00

2025-02-19T17:24:00+03:00

2025-02-19T18:07:00+03:00

общество

россия

антон котяков

пенсия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75 процента. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек", — приводит его слова пресс-служба Минтруда.По словам Котякова, на эту индексацию в федеральном бюджете заложили порядка 85 миллиардов рублей.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:

https://ria.ru/20250213/pensiya-1766311522.html

https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, россия, антон котяков, пенсия