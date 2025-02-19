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В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 19.02.2025
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17:24 19.02.2025 (обновлено: 18:07 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/pensii-2000357015.html
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 19.02.2025
В России проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:24:00+03:00
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общество
россия
антон котяков
пенсия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков."Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75 процента. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек", — приводит его слова пресс-служба Минтруда.По словам Котякова, на эту индексацию в федеральном бюджете заложили порядка 85 миллиардов рублей.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
https://ria.ru/20250213/pensiya-1766311522.html
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общество, россия, антон котяков, пенсия
Общество, Россия, Антон Котяков, Пенсия
В России проиндексируют социальные пенсии

Котяков: социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает деньги из кошелька
Женщина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает деньги из кошелька. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«
"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75 процента. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек", — приводит его слова пресс-служба Минтруда.
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По словам Котякова, на эту индексацию в федеральном бюджете заложили порядка 85 миллиардов рублей.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
  • участники Великой Отечественной войны;
  • награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
  • пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;
  • работники летно-испытательного состава.
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