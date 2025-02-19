В России проиндексируют социальные пенсии
Котяков: социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%
Женщина достает деньги из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«
"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75 процента. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек", — приводит его слова пресс-служба Минтруда.
По словам Котякова, на эту индексацию в федеральном бюджете заложили порядка 85 миллиардов рублей.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
- участники Великой Отечественной войны;
- награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
- пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;
- работники летно-испытательного состава.