https://ria.ru/20250219/pensii-2000191325.html
Сенатор рассказала о порядке выхода на пенсию с 2026 года
Сенатор рассказала о порядке выхода на пенсию с 2026 года - РИА Новости, 19.02.2025
Сенатор рассказала о порядке выхода на пенсию с 2026 года
Россияне смогут выходить на пенсию с 2026 года в беззаявительном порядке, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T02:46:00+03:00
2025-02-19T02:46:00+03:00
2025-02-19T06:02:00+03:00
общество
ольга епифанова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне смогут выходить на пенсию с 2026 года в беззаявительном порядке, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Немаловажно, что с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке так же, как сейчас в беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", - сказала Епифанова. Она отметила, что решение о назначении страховой пенсии Соцфонд "будет принимать за месяц до наступления пенсионного возраста". По её словам, будущему пенсионеру сразу же направят уведомление "о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов". Саму отсрочку можно будет получить, подав в Соцфонд соответствующее заявление, добавила политик. "В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)", - констатировала сенатор.
https://ria.ru/20250215/doplaty-1999514803.html
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общество, ольга епифанова
Общество, Ольга Епифанова
Сенатор рассказала о порядке выхода на пенсию с 2026 года
Сенатор Епифанова: пенсии с 2026 года будут назначаться без заявлений
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне смогут выходить на пенсию с 2026 года в беззаявительном порядке, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"Немаловажно, что с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке так же, как сейчас в беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны", - сказала Епифанова
.
Она отметила, что решение о назначении страховой пенсии Соцфонд "будет принимать за месяц до наступления пенсионного возраста". По её словам, будущему пенсионеру сразу же направят уведомление "о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии и о возможности отсрочки пенсионных выплат с целью получения впоследствии повышающих коэффициентов". Саму отсрочку можно будет получить, подав в Соцфонд соответствующее заявление, добавила политик.
"В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)", - констатировала сенатор.