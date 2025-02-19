Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям
Арестованного пожилого педофила проверят на причастность к другим преступлениям
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Арестованного 70-летнего педофила-рецидивиста проверяют на причастность к другим возможным преступлениям на территории Московского региона, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По данным следствия, фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Свободы в Москве, совершил в отношении девочки 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
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"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, фигурант проверятся на причастность к подобным преступлениям на территории Московского региона", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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