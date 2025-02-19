https://ria.ru/20250219/pedofil-2000276258.html

Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям

Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям - РИА Новости, 19.02.2025

Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям

Арестованного 70-летнего педофила-рецидивиста проверяют на причастность к другим возможным преступлениям на территории Московского региона, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:21:00+03:00

2025-02-19T13:21:00+03:00

2025-02-19T13:21:00+03:00

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905185_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_5ead60f573b59ab87bfb47df6f3f2280.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Арестованного 70-летнего педофила-рецидивиста проверяют на причастность к другим возможным преступлениям на территории Московского региона, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Свободы в Москве, совершил в отношении девочки 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). "Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, фигурант проверятся на причастность к подобным преступлениям на территории Московского региона", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240327/pedofil-1936124438.html

https://ria.ru/20241018/izbienie-1978658690.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество