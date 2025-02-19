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Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям - РИА Новости, 19.02.2025
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13:21 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/pedofil-2000276258.html
Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям
Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям - РИА Новости, 19.02.2025
Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям
Арестованного 70-летнего педофила-рецидивиста проверяют на причастность к другим возможным преступлениям на территории Московского региона, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Арестованного 70-летнего педофила-рецидивиста проверяют на причастность к другим возможным преступлениям на территории Московского региона, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Свободы в Москве, совершил в отношении девочки 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). "Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, фигурант проверятся на причастность к подобным преступлениям на территории Московского региона", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Арестованного педофила проверят на причастность к другим преступлениям

Арестованного пожилого педофила проверят на причастность к другим преступлениям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Арестованного 70-летнего педофила-рецидивиста проверяют на причастность к другим возможным преступлениям на территории Московского региона, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По данным следствия, фигурант, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Свободы в Москве, совершил в отношении девочки 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
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"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, фигурант проверятся на причастность к подобным преступлениям на территории Московского региона", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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