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Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:30 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/park-2000376916.html
Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025
Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
В парке "Сказка" городского округа Протвино проведут работы по благоустройству в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:30:00+03:00
2025-02-19T18:30:00+03:00
новости подмосковья
протвино
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
михаил хайкин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В парке "Сказка" городского округа Протвино проведут работы по благоустройству в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "В этом проекте будут отражены как исторические, так и современные элементы. Все оформление будет выполнено в стиле деревянного зодчества. Мы также восстановим утраченные элементы детской площадки, такие как “Змей-Горыныч”, и создадим новые объекты — массивные деревянные ворота, игровой комплекс с высокими башнями на крепостных стенах и насыпной холм, который добавит разнообразия в рельеф сквера", — отметил зампредседателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что важным элементом благоустройства станет новая детская игровая площадка, которая будет разделена на две зоны: для детей от трех до семи лет и для ребят от семи до 12 лет. Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка, а освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.
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протвино, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Протвино, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы, Михаил Хайкин
Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году

Парк "Сказка" благоустроят в Подмосковье в 2025 году

© Министерство благоустройства Московской области Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
Парк Сказка благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Министерство благоустройства Московской области
Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В парке "Сказка" городского округа Протвино проведут работы по благоустройству в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"В этом проекте будут отражены как исторические, так и современные элементы. Все оформление будет выполнено в стиле деревянного зодчества. Мы также восстановим утраченные элементы детской площадки, такие как “Змей-Горыныч”, и создадим новые объекты — массивные деревянные ворота, игровой комплекс с высокими башнями на крепостных стенах и насыпной холм, который добавит разнообразия в рельеф сквера", — отметил зампредседателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве отметили, что важным элементом благоустройства станет новая детская игровая площадка, которая будет разделена на две зоны: для детей от трех до семи лет и для ребят от семи до 12 лет.
Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка, а освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.
 
Новости ПодмосковьяПротвиноМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство МосквыМихаил Хайкин
 
 
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