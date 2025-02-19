https://ria.ru/20250219/park-2000376916.html

Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году

Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году - РИА Новости, 19.02.2025

Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году

В парке "Сказка" городского округа Протвино проведут работы по благоустройству в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:30:00+03:00

2025-02-19T18:30:00+03:00

2025-02-19T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В парке "Сказка" городского округа Протвино проведут работы по благоустройству в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "В этом проекте будут отражены как исторические, так и современные элементы. Все оформление будет выполнено в стиле деревянного зодчества. Мы также восстановим утраченные элементы детской площадки, такие как “Змей-Горыныч”, и создадим новые объекты — массивные деревянные ворота, игровой комплекс с высокими башнями на крепостных стенах и насыпной холм, который добавит разнообразия в рельеф сквера", — отметил зампредседателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что важным элементом благоустройства станет новая детская игровая площадка, которая будет разделена на две зоны: для детей от трех до семи лет и для ребят от семи до 12 лет. Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка, а освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.

https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000371060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

протвино, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, михаил хайкин