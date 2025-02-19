Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
Парк "Сказка" благоустроят в Подмосковье в 2025 году
© Министерство благоустройства Московской области Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
Парк "Сказка" благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В парке "Сказка" городского округа Протвино проведут работы по благоустройству в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"В этом проекте будут отражены как исторические, так и современные элементы. Все оформление будет выполнено в стиле деревянного зодчества. Мы также восстановим утраченные элементы детской площадки, такие как “Змей-Горыныч”, и создадим новые объекты — массивные деревянные ворота, игровой комплекс с высокими башнями на крепостных стенах и насыпной холм, который добавит разнообразия в рельеф сквера", — отметил зампредседателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что важным элементом благоустройства станет новая детская игровая площадка, которая будет разделена на две зоны: для детей от трех до семи лет и для ребят от семи до 12 лет.
Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка, а освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.