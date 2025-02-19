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В Панаме депортированных из США мигрантов держат в лагере, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
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21:32 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/panama-2000407282.html
В Панаме депортированных из США мигрантов держат в лагере, сообщили СМИ
В Панаме депортированных из США мигрантов держат в лагере, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
В Панаме депортированных из США мигрантов держат в лагере, сообщили СМИ
Около сотни депортированных из США мигрантов держат на окраине джунглей Панамы в лагере, который "похож на зоопарк", передает газета New York Times. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Около сотни депортированных из США мигрантов держат на окраине джунглей Панамы в лагере, который "похож на зоопарк", передает газета New York Times. "Почти 100 мигрантов, недавно депортированных Соединенными Штатами в Панаму, где они были заперты в отеле, были погружены в автобусы во вторник вечером и отправлены в лагерь для задержанных на окраине джунглей", - пишет газета, ссылаясь на слова депортированных мигрантов. Неназванный источник рассказал газете, что группа мигрантов включает восемь детей. У издания нет информации, как долго группа будет находиться под стражей в лагере в джунглях провинции Дарьен. По словам задержанных, условия на месте примитивные, а правительство отказало в доступе журналистам и гуманитарным организациям. "Это похоже на зоопарк, там есть огороженные клетки... Они дали нам черствый кусок хлеба. Мы сидим на полу", - рассказал газете один из депортированных мигрантов. Представитель министерства безопасности Панамы Аурелио Мартинес на вопрос о переводе мигрантов в лагерь в джунглях ответил, что ему об этом неизвестно, отметили в NYT. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250209/ssha-1998312116.html
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в мире, сша, панама, дональд трамп
В мире, США, Панама, Дональд Трамп
В Панаме депортированных из США мигрантов держат в лагере, сообщили СМИ

NYT: в Панаме депортированных мигрантов держат в лагере, похожем на зоопарк

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Около сотни депортированных из США мигрантов держат на окраине джунглей Панамы в лагере, который "похож на зоопарк", передает газета New York Times.
«
"Почти 100 мигрантов, недавно депортированных Соединенными Штатами в Панаму, где они были заперты в отеле, были погружены в автобусы во вторник вечером и отправлены в лагерь для задержанных на окраине джунглей", - пишет газета, ссылаясь на слова депортированных мигрантов.
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Неназванный источник рассказал газете, что группа мигрантов включает восемь детей. У издания нет информации, как долго группа будет находиться под стражей в лагере в джунглях провинции Дарьен. По словам задержанных, условия на месте примитивные, а правительство отказало в доступе журналистам и гуманитарным организациям.
«
"Это похоже на зоопарк, там есть огороженные клетки... Они дали нам черствый кусок хлеба. Мы сидим на полу", - рассказал газете один из депортированных мигрантов.
Представитель министерства безопасности Панамы Аурелио Мартинес на вопрос о переводе мигрантов в лагерь в джунглях ответил, что ему об этом неизвестно, отметили в NYT.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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