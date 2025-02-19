https://ria.ru/20250219/panama-2000202600.html

В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала

В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала - РИА Новости, 19.02.2025

В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала

Система взимания сборов с кораблей в Панамском канале доказала свою эффективность за 25 лет работы, менять ее сейчас нет необходимости, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:52:00+03:00

2025-02-19T06:52:00+03:00

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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Система взимания сборов с кораблей в Панамском канале доказала свою эффективность за 25 лет работы, менять ее сейчас нет необходимости, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "Мы не видим необходимости менять систему, потому что она хорошо работает более 25 лет", - заявил Морено. По словам вице-президента администрации Панамского канала, процесс назначения размера сбора за проход по каналу, который выплачивается на основе грузоподъемности судна, после публичных слушаний утверждается в правлении канала и кабинете министров страны. Все потенциальные клиенты канала при этом могут приехать в Панаму на слушания и выразить свое согласие или несогласие с тем, что предлагается. Как утверждает Морено, эти "мнения принимаются во внимание." В пользовании Панамским каналом, по словам управленца, только две страны в мире имеют преимущества свободного прохода для военных судов. Помимо США у Панамы есть договор с Колумбией, который называется Договор Монтерии, который дает колумбийским военным кораблям преференции при проходе, но "за этим исключением все страны платят одинаково".

https://ria.ru/20250219/kanal-2000199244.html

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