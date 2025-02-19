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В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала - РИА Новости, 19.02.2025
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06:52 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/panama-2000202600.html
В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала
В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала - РИА Новости, 19.02.2025
В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала
Система взимания сборов с кораблей в Панамском канале доказала свою эффективность за 25 лет работы, менять ее сейчас нет необходимости, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:52:00+03:00
2025-02-19T06:52:00+03:00
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Система взимания сборов с кораблей в Панамском канале доказала свою эффективность за 25 лет работы, менять ее сейчас нет необходимости, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено. "Мы не видим необходимости менять систему, потому что она хорошо работает более 25 лет", - заявил Морено. По словам вице-президента администрации Панамского канала, процесс назначения размера сбора за проход по каналу, который выплачивается на основе грузоподъемности судна, после публичных слушаний утверждается в правлении канала и кабинете министров страны. Все потенциальные клиенты канала при этом могут приехать в Панаму на слушания и выразить свое согласие или несогласие с тем, что предлагается. Как утверждает Морено, эти "мнения принимаются во внимание." В пользовании Панамским каналом, по словам управленца, только две страны в мире имеют преимущества свободного прохода для военных судов. Помимо США у Панамы есть договор с Колумбией, который называется Договор Монтерии, который дает колумбийским военным кораблям преференции при проходе, но "за этим исключением все страны платят одинаково".
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в мире, панама, панамский канал, сша, технологии
В мире, Панама, Панамский канал, США, Технологии
В Панаме заявили, что нет необходимости менять систему сборов канала

Вице-президент Панамского канала: нет нужды менять систему взимания сборов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПанамский канал
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Панамский канал . Архивное фото
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ПАНАМА, 19 фев - РИА Новости. Система взимания сборов с кораблей в Панамском канале доказала свою эффективность за 25 лет работы, менять ее сейчас нет необходимости, рассказал в интервью РИА Новости операционный вице-президент канала Борис Морено.
"Мы не видим необходимости менять систему, потому что она хорошо работает более 25 лет", - заявил Морено.
По словам вице-президента администрации Панамского канала, процесс назначения размера сбора за проход по каналу, который выплачивается на основе грузоподъемности судна, после публичных слушаний утверждается в правлении канала и кабинете министров страны. Все потенциальные клиенты канала при этом могут приехать в Панаму на слушания и выразить свое согласие или несогласие с тем, что предлагается. Как утверждает Морено, эти "мнения принимаются во внимание."
В пользовании Панамским каналом, по словам управленца, только две страны в мире имеют преимущества свободного прохода для военных судов. Помимо США у Панамы есть договор с Колумбией, который называется Договор Монтерии, который дает колумбийским военным кораблям преференции при проходе, но "за этим исключением все страны платят одинаково".
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