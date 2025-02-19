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AFP: ЕС запретит вещание еще восьми российских СМИ в Европе
AFP: ЕС запретит вещание еще восьми российских СМИ в Европе - РИА Новости, 19.02.2025
AFP: ЕС запретит вещание еще восьми российских СМИ в Европе
Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:30:00+03:00
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2025-02-19T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия. "ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.
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россия, европа, евросоюз
AFP: ЕС запретит вещание еще восьми российских СМИ в Европе
AFP: ЕС в новом пакета санкций запретит вещание еще восьми российских СМИ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против РФ включает запрет на вещание еще восьми российским СМИ в Европе, передает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов блока сообщало о том, что представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ, он включает запрет импорта первичного алюминия. Газета Financial Times сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России затрагивает 13 банков, включает постепенный запрет на импорт определенной продукции из российского алюминия.
"ЕС также... запретит еще восьми российским СМИ вещать в Европе", - говорится в сообщении агентства.