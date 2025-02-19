https://ria.ru/20250219/osvobozhdenie-2000310531.html

ХАМАС освободит больше заложников из-за изменения состава переговорщиков

ХАМАС освободит больше заложников из-за изменения состава переговорщиков - РИА Новости, 19.02.2025

ХАМАС освободит больше заложников из-за изменения состава переговорщиков

Решение палестинского движения ХАМАС освободить единовременно шестерых живых израильских заложников и вернуть в два этапа восемь тел павших заложников связано с РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:28:00+03:00

2025-02-19T15:28:00+03:00

2025-02-19T15:28:00+03:00

в мире

израиль

каир (город)

биньямин нетаньяху

хамас

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Решение палестинского движения ХАМАС освободить единовременно шестерых живых израильских заложников и вернуть в два этапа восемь тел павших заложников связано с изменением состава израильской переговорной команды и новой тактикой переговоров, сообщил в среду 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на осведомленный источник. Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об изменениях в составе переговорной делегации. Во главе новой команды теперь министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, он заменил главу израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа. "Достижение соглашения об освобождении шести живых заложников в один день, а также возвращение завтра тел четырех погибших является результатом решения премьер-министра изменить состав переговорной группы", - заявил высокопоставленный чиновник в канцелярии израильского премьер-министра, чью речь транслировал телеканал. В сообщении также отмечается, что новый состав делегации повлиял и на динамику переговоров, израильская сторона "перестала идти на уступки". Кроме того, нынешняя команда переговорщиков прекратила проводить постоянные собрания, на которых осуждалась политика действующего правительства Израиля. Утверждается, что такие собрания лишь способствовали укреплению позиций ХАМАС и выдвижению новых требований с их стороны. Телеканал при этом приводит и другое мнение, согласно которому ХАМАС принял решение освободить за раз в двое больше израильских заложников в обмен на въезд караванов с жилищными модулями и тяжелой техники в Газу и на освобождение более 600 палестинских заключенных из израильских тюрем. Ранее офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что после успешных переговоров в Каире Израиль ожидает освобождения шестерых живых заложников из Газы 22 февраля. Также, начиная с ближайшего четверга, Израилю в два этапа будут переданы тела восьми погибших заложников, которые должны быть освобождены в рамках первого этапа сделки о прекращении огня в секторе Газа. С 19 февраля Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов заложников на заключенных. По израильским официальным данным, в Газе остаются еще 73 заложника, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250119/zalozhniki-1994460721.html

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в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году