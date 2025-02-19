https://ria.ru/20250219/osventsim-2000191595.html

В Германии раскритиковали отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме

В Германии раскритиковали отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме - РИА Новости, 19.02.2025

В Германии раскритиковали отказ приглашать Россию на церемонию в Освенциме

Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала позором и скандалом, что на 80-летие освобождения... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:53:00+03:00

2025-02-19T02:53:00+03:00

2025-02-19T06:04:00+03:00

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала позором и скандалом, что на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше не позвали представителей России, которая является правопреемницей СССР, чьи войска и освободили лагерь. "С учетом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на (годовщину. — Прим. ред.) освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было", — сказала Дагделен на мероприятии ССВ под лозунгом "Европе нужен мир с Россией". По ее мнению, Германии стоит протянуть руку России, поскольку СССР когда-то протянул руку Германии после Второй мировой войны. Дагделен также выразила пожелание, чтобы правящие элиты Германии посетили Москву на 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Международный День памяти жертв Холокоста — 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, в том числе около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками. В Москве назвали это решение кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250219/germaniya-2000191162.html

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в мире, германия, россия, освенцим, севим дагделен, юнеско