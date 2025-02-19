https://ria.ru/20250219/oshibka-2000252262.html

Зеленский угодил в собственную ловушку, пишет Bloomberg

Зеленский угодил в собственную ловушку, пишет Bloomberg - РИА Новости, 19.02.2025

Зеленский угодил в собственную ловушку, пишет Bloomberg

Киевский режим в попытке заинтересовать США сам создал "шумиху" вокруг своего "значительно расхваленного" потенциала в сфере редкоземельных металлов и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:05:00+03:00

2025-02-19T12:05:00+03:00

2025-02-19T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киевский режим в попытке заинтересовать США сам создал "шумиху" вокруг своего "значительно расхваленного" потенциала в сфере редкоземельных металлов и просчитался, пишет колумнист агентства Блумберг Хавьер Блас. В понедельник журнал Economist сообщил со ссылкой на украинского геолога Илью Кравчука, что власти в Киеве на самом деле не знают, где располагаются их ресурсы, поскольку разведка давно не проводилась. "Шумиху вокруг украинских редкоземельных металлов начали сами украинцы. Отчаявшись найти способ привлечь (президента США Дональда) Трампа, они просчитались, представив тогдашнему будущему президенту "план победы" в ноябре, в котором расхваливал - чрезмерно расхваливал - потенциал минеральных ресурсов страны. Вскоре они потеряли контроль над повествованием", - отмечает автор статьи. Блас уточняет, что, насколько ему известно, на Украине нет значительных месторождений редкоземельных элементов, кроме небольших скандиевых рудников. Он также обращает внимание на то, что геологическая служба США, как и любая другая база данных, обычно используемая в горнодобывающем бизнесе, не указывает Украину как обладательницу каких-либо запасов. "Даже если бы у Украины были гигантские месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане. Допустим, Украина смогла, как по волшебству, производить 20% редкоземельных элементов в мире. Это будет эквивалентно примерно 3 миллиардам долларов в год. Чтобы достичь 500 миллиардов долларов, о которых говорит Трамп, США нужно будет обеспечить украинское производство на протяжении более 150 лет. Полная чушь", - подчеркивает собеседник агентства. Колумнист также допустил, что Трамп, возможно, знает что-то, чего не знают другие. "Однако я не нашел ни одного надежного источника, который бы говорил, что Украина переполнена запасами", - подытожил автор материала. Владимир Зеленский 18 октября 2024 года представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что настоящим мирным планом для властей в Киеве будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. 14 февраля газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Соединенным Штатам права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля рассказал об отказе вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает глава киевского режима, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной Штатами сделки по полезным ископаемым.

https://ria.ru/20250208/resursy-1998096552.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984928420.html

https://ria.ru/20250208/resursy-1998100023.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато, в мире