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В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/osetija-2000215172.html
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.02.2025
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:21:00+03:00
2025-02-19T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Режим опасности БПЛА был введен в республике в 4.53 мск, он длился около четырех часов. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250219/bpla-2000196715.html
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сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

Меняйло: в Северной Осетии отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВладикавказ
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Режим опасности БПЛА был введен в республике в 4.53 мск, он длился около четырех часов.
"Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Над территорией Северного Кавказа ввели режим опасности БПЛА
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Меняйло
 
 
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