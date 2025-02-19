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В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.02.2025
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:21:00+03:00
2025-02-19T09:21:00+03:00
2025-02-19T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Режим опасности БПЛА был введен в республике в 4.53 мск, он длился около четырех часов. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250219/bpla-2000196715.html
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сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло
В Северной Осетии отменили беспилотную опасность
Меняйло: в Северной Осетии отменили беспилотную опасность