https://ria.ru/20250219/osetija-2000215172.html

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.02.2025

В Северной Осетии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:21:00+03:00

2025-02-19T09:21:00+03:00

2025-02-19T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839144060_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_ea03da568b5d65fc780da1a0ea8e6107.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Режим опасности БПЛА был введен в республике в 4.53 мск, он длился около четырех часов. "Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме", - написал Меняйло в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250219/bpla-2000196715.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меняйло