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В Нижегородской области у мужчины изъяли винтовку и несколько пистолетов

В Нижегородской области у мужчины изъяли винтовку и несколько пистолетов - РИА Новости, 19.02.2025

В Нижегородской области у мужчины изъяли винтовку и несколько пистолетов

Винтовку с оптическим прицелом и глушителем, автомат, несколько пистолетов и более 2 тысяч патронов обнаружили и изъяли у жителя Нижегородской области, сообщило РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:08:00+03:00

2025-02-19T12:08:00+03:00

2025-02-19T12:08:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Винтовку с оптическим прицелом и глушителем, автомат, несколько пистолетов и более 2 тысяч патронов обнаружили и изъяли у жителя Нижегородской области, сообщило МВД региона. Огнестрельное оружие было обнаружено сотрудниками полиции в ходе осмотра частного дома у 59-летнего жителя поселка Северный Варнавинского района. "Сотрудниками полиции с места осмотра изъяты винтовка мелкокалиберная, снабженная оптическим прицелом и глушителем, автомат и два магазина к нему, предмет, предположительно схожий с пистолетом-пулеметом, 2 пистолета иностранного производства, 2 самозарядных пистолета, 3 пневматических пистолета и патроны различного калибра в количестве 2149 штук, а также 14 магазинов к оружию, на которые у владельца отсутствовали разрешительные документы", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). "Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. Источник происхождения оружия устанавливается. Со слов хозяина, оружие он нашел в июне 2024 года. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241207/dagestan-1987936172.html

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происшествия, технологии, нижегородская область, россия