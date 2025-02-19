https://ria.ru/20250219/organizatsiya-2000385146.html

В Башкирии пресекли деятельность нежелательной в украинской организации

В Башкирии пресекли деятельность нежелательной в украинской организации - РИА Новости, 19.02.2025

В Башкирии пресекли деятельность нежелательной в украинской организации

Правоохранительные органы пресекли в Башкирии деятельность нежелательной в РФ организации "АллатРа", основанной на Украине, сообщили в пресс-службах МВД и СУСК... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:08:00+03:00

2025-02-19T19:08:00+03:00

2025-02-19T19:08:00+03:00

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УФА, 19 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы пресекли в Башкирии деятельность нежелательной в РФ организации "АллатРа", основанной на Украине, сообщили в пресс-службах МВД и СУСК по региону. "Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии во взаимодействии с управлением ФСБ республики и Росгвардией пресечена деятельность иностранной организации - международное общественное движение "АллатРа", деятельность которой признана в августе 2023 года нежелательной на территории РФ", - говорится в сообщении. По предварительным данным, житель Уфимского района 1988 года рождения организовал в республике некоммерческое юридическое лицо. Основываясь на идеологии "АллатРа", он вовлекал жителей республики в деятельность организации. Целью деятельности декларировалась защита экологии путем исповедания религиозных наставлений сообщества. Полученные от последователей денежные средства в том числе шли на финансирование деятельности иностранного государства, следует из релиза полиции региона. "В социальных сетях подозреваемый обсуждал с гражданами идеологию и планы ее распространения. Также последователи раздавали печатные издания нежелательной организации населению республики. По имеющимся данным, подозреваемый успел вовлечь более 50 жителей республики в псевдорелигию. Также он осуществлял денежные сборы на деятельность общественного движения, при этом не скрывал, что организация основана на Украине. Собранные сбережения он отправлял своим кураторам", - сообщили в пресс-службе. В СУСК РФ по Башкирии в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). "Фигурант дела для обеспечения деятельности нежелательной организации на территории РФ перевел на банковские счета московской ячейки "АллатРа" 38 тысяч рублей. Следователями СК совместно с оперативными службами проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяты предметы и литература, имеющие значение для расследования уголовного дела", - рассказали в башкирском следкоме.

https://ria.ru/20250213/npo-1999013168.html

https://ria.ru/20250207/genprokuratura-1997879634.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия